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Орбан вигадав спосіб, як допомогти Трампу у його передвиборчих перегонах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Орбан вигадав спосіб, як допомогти Трампу у його передвиборчих перегонах
Угорщина погрожує не погодитися на зміну правил щодо терміну продовження санкцій проти Росії
фото з відкритих джерел

Орбан готується вручити «великий політичний подарунок» Трампу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати допомогу Україні. Цей крок може допомогти кандидату у президенти США Дональду Трампу. Про це повідомляє Politico.

Politico зазначає, що Орбан готується вручити «великий політичний подарунок» Трампу. Він вигадав спосіб, як допомогти Трампу у його передвиборчих перегонах і викрутитися з 50-мільярдної позики, яку США, ЄС і лідери G7 запропонували Україні. Це звільнило б Трампа від гачка, дозволивши йому сказати виборцям, що в разі обрання він «не дасть Україні ні цента».

Угорщина погрожує не погодитися на зміну правил щодо терміну продовження санкцій. США наполягає на тому, що ЄС має продовжити санкції проти Росії на 36 місяців замість шести місяців. Це дозволить партнерам убезпечити себе від того, що одна з країн ЄС може розморити російські активи, які допомагатимуть закривати позику.

Європейські дипломати наголошують, що у разі блокування рішення Угорщиною це коштуватиме ЄС більше грошей. Проте, як зазначає Politico, для Орбана це не велика ціна. «Їм байдуже (Угорщині), чи доведеться Європі платити більше. Йдеться про допомогу Трамп», – сказав дипломат ЄС.

Якщо Брюссель і Вашингтон спільно підпишуть кредит у 35 млрд євро, переобраний Трамп буде зобов’язаний обслуговувати його роками. Але якщо позика буде схвалена без США, він не матиме такого зобов’язання.

Поки Орбан розкидається погрозами, США розглядають можливість взяти участь у позиці, хоча й зі значно меншою сумою, і навіть якщо ЄС не зможе продовжити період санкцій.

Один з варіантів полягає в тому, що Вашингтон внесе $5 млрд, що приблизно дорівнює сумі російських активів, заморожених у США, і все одно залишить Європі платити левову частку рахунку. Важливо і те, що Японія нещодавно дала сигнал, що може вийти з позики, якщо США не візьмуть участь.

Як відомо, кандидат у президенти США Дональд Трамп має перевагу над віцепрезиденткою США Камалою Гарріс у питанні завершення війни в Україні.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію. Згодом угорський прем'єр заявив, що фон дер Ляєн «хоче повалити» угорський уряд.

Раніше угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що ні український президент Володимир Зеленський, ні російський диктатор Володимир Путін не хочуть припинення війни.

До слова, Угорщина підтвердила, що затримає обіцяний кредит Європейським Союзом €35 млрд для України, поки США не оберуть наступного президента.

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Теги: Дональд Трамп Віктор Орбан Угорщина вибори у США гроші

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