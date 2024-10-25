Щоб наповнити військовий бюджет росіянам піднесуть ціни на паливо

В РФ збільшать ціни на пальне

У Росії влада планує значно підвищити акцизи на нафтопродукти, щоб поповнити федеральний бюджет, який наступного року досягне рекордного рівня витрат на оборону. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Зокрема, на засіданні Держдума РФ ухвалила законопроєкт, який передбачає підвищення акцизів на бензин на 14%, а на дизельне паливо – на 16%. Згідно з новими правилами, з 2025 року бюджет РФ отримає 17 088 рублів ($177,53) за тонну бензину і 12 120 рублів ($125,92) за тонну дизельного палива.

Очікується, що в 2025 році обсяг постачання бензину та дизельного палива на внутрішньому ринку Росії складе 38,5 млн тонн і 54,2 млн тонн відповідно. Підвищення акцизів дозволить уряду отримати 170,4 млрд рублів ($1,77 млрд). З огляду на те, що акциз включається в ціну палива перед нарахуванням ПДВ, додатково бюджет отримає ще 23 млрд рублів ($0,24 млрд) у вигляді податку на додану вартість.

Це призведе до зростання цін на бензин на 1,8 рубля за літр, а дизельне паливо подорожчає на 1,7 рубля за літр.

Загалом, у 2025 році російський бюджет планує зібрати 1,315 трлн рублів ($0,014 трлн) з акцизів на нафтопродукти, при цьому третина цієї суми надійде до федеральної скарбниці, де кожен третій рубль буде спрямований на армію та закупівлю озброєння.

Крім підвищення акцизів влада РФ запускає найбільшу за кілька десятиліть податкову реформу, яка містить підвищення податку на прибуток та диференційовану шкалу ПДФО. За розрахунками мінфіну, це має принести 3,6 трлн. рублів ($0,037 трлн) наступного року і 14,7 трлн. рублів ($0,15 трлн) – у найближчі три роки.

Планується, що майже всі додаткові кошти з’їсть військовий бюджет, розмір якого збільшиться до 13,2 трлн. рублів ($0,14 трлн). Тоді як витрати за статтею «соціальна політика» скоротяться на 700 млрд рублів ($7,27 млрд), а на охорону здоров’я та освіту кошти взагалі заморозять.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вдруге з початку осені ціна на сорт російської нафти знизився нижче $60 за барель.

Раніше стало відомо, що морський експорт російської нафти впав до мінімального значення за майже місяць. Про це пише Bloomberg. За підрахунками агентства, середній рівень поставок російської нафти за чотири тижні, що закінчилися 1 вересня, впав до 3,16 млн. барелів на добу, скорочення склало 90 тис. барелів на день.

Аналіьтики раніше повідомляли, що минулого року прибутки найбільшої російської корпорації «Газпром», яка контролюється Кремлем, суттєво знизилися у Північному морі. Це сталося через санкції з боку ЄС та запровадження податку на надприбутки.

Раніше фінансові експерти та аналітики розповіли про те, чи зможе Трамп, у випадку свого президентства, знизити світові ціни на нафту до $40 за барель.