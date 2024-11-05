Вибори в США. Онлайн результати на карті

Результати виборів впливатимуть не тільки на внутрішню політику США, а на багато світових процесів

Президентські вибори у США розпочалися. Через різницю у часі перші виборчі дільниці закриються о 18:00 за Північноамериканським східним часом (о 22:00 за Грінвічем) у вівторок, а останні – о 01:00 за Нью-Йорком (о 5:00 за Грінвічем) у середу. Кожен з 50 штатів Сполучених Штатів Америки проводить голосування окремо та простою більшістю голосів визначає, кого з кандидатів підтримають виборці від цього штату.

Слідкувати за перебігом виборів у США і бачити результати в режимі онлайн можна нижче. На карті можна побачити результати голосування кожного із 50-ти штатів, починаючи з 1992 року. Це допоможе зрозуміти, які штати були, або ж є, традиційно «республіканськими» чи «демократичними».

Карта президентських виборів у США

У кожному штаті діють свої правила, які визначають, хто може брати участь у підрахунку голосів, а також порядок підрахунку і те, на яких етапах і яким чином за цим процесом можуть стежити виборці, у тому числі й спостерігачі.

Як відбуваються вибори у США

5 листопада 2024 року в США відбудуться президентські вибори. Ця дата не випадкова – вибори президента США завжди проходять першого вівторка листопада.

У США є такі поняття як «сині» та «червоні» штати. Виборці цих штатів на президентських та інших виборах голосують переважно за одну партію – Республіканську партію в «червоних штатах» і Демократичну партію в «синіх» штатах. Є й штати, де голосування коливається між кандидатами від Демократичної та Республіканської партії, і вони відіграють ключову роль на виборах, це так звані «хиткі штати».

Особливістю президентських виборів у США є те, що вони непрямі, тобто переможець – не завжди той, хто отримав більшість голосів. В сучасній історії США такі випадки відбувалися вже двічі, наприклад, у 2016 році Гілларі Клінтон набрала майже на три мільйони голосів більше, ніж Дональд Трамп, але все-таки програла. Це сталося й на виборах у 2000 році, коли Ал Ґор набрав більше голосів, але перемога дісталася Джорджу Бушу-молодшому.

Кожен з 50 штатів проводить голосування окремо та простою більшістю голосів визначає, кого з кандидатів підтримають виборці від цього штату. За Конституцією США, вирішальну роль відіграє Колегія виборщиків, до якої входять представники від усіх штатів США – «виборщики».

Кожен штат має певну кількість голосів Колегії виборщиків. Загалом на кону 538 голосів: 100 діляться порівну між 50 штатами, а решта – пропорційно населенню. Щоб перемогти, кандидату в президенти потрібна підтримка 270 з 538 виборщиків – тобто половина (269) + один голос.

Тобто, формально американці голосуватимуть не персонально за Камалу Гарріс чи Дональда Трампа, а за «виборщиків». Тому важливо, як проголосує той чи інший штат. Найбільше «виборщиків» у Каліфорнії – 54. А в таких маленьких за населенням штатах як Вермонт, Вайомінг, Північна та Південна Дакота їхня кількість мінімальна – по три виборщики.

Коли закінчаться вибори в США?

Перші виборчі дільниці закриються о 18:00 за Північноамериканським східним часом (о 22:00 за Грінвічем, у вівторок 5 листопада 2024 року), а останні – о 01:00 за Нью-Йорком (о 5:00 за Грінвічем, у середу 6 листопада 2024 року).

Спочатку, як правило, ведеться підрахунок голосів із виборчих дільниць у США. Далі йде підрахунок голосів виборців, які з різних причин брали участь у достроковому голосуванні.

Коли будуть результати виборів 2024 року?

Після того, як усі бюлетені будуть підраховані та завершаться всі можливі перерахунки голосів, результати виборів будуть підтверджені спочатку на рівні штатів, потім на державному рівні.

Коли один із кандидатів перемагає у певному штаті, влада штату сертифікує голоси виборців цього кандидата і відправляє до Конгресу.

На 41 день після загальнонаціонального голосування, 17 грудня 2024 року, пройде голосування виборців. Для перемоги на президентських виборах потрібно набрати половину голосів колегії плюс один голос – 270 голосів. Така система виборів є причиною того, що у деяких випадках президентом стає кандидат, який програв загальнонаціональне голосування.

6 січня 2025 року новий склад Конгресу США збирається на спільне засідання, щоб підрахувати голоси виборців під головуванням чинного віце-президента.

Який прогноз виборів?

Шанси Дональда Трампа та Камали Гарріс на виборах 5 листопада 2024 року майже рівні, результат фактично залежить від результатів голосування у Пенсильванії, Аризоні, Джорджії, Вісконсині, Неваді, Мічигані та Огайо.

Одне з останніх результатів опитування PBS News/NPR/Marist свідчить, що чинна віцепрезидентка США, кандидатка на пост глави держави від демократів Камала Гарріс випереджає свого суперника, кандидата від республіканців Дональда Трампа на 4 відсоткових пункти.

Гарріс користується підтримкою 51% респондентів, тоді як Трампа підтримують 47%, показало опитування.

Коли інавгурація президента США?

Інавгурація новообранного президента Сполучених Штатів Америки відбудеться 20 січня 2025 року на території Капітолію. Кандидат, який переможе на виборах 2024 року, стане 47 президентом США.

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Детальніше про особливості виборів в Сполучених Штатах «Главком» писав раніше.

До слова, на президентських виборах у США стали відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.