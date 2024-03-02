Українці ризикують припуститись фатальної помилки

Українцям наразі дуже не вистачає метаакумуляції дієвої енергії проти ворога

Феноменальна ставка РФ – на м'ясне систематичне «биття головою» об стінку по певним вразливим ділянкам

Кожний наступний проміжок війни «професіоналізує» російську армію та дає силу росіянам здійснювати перманентну мобілізацію людського, економічного та інформаційного ресурсу з врахуванням помилок минулих етапів.

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Це їх фірмовий історичний почерк, сформований ментальними традиціями та структурою державної надбудови, яка в критичні моменти стає мегаресурсною машиною. Північна війна XVIII ст. чи наполеонівський похід – як приклад. Німецько-радянська війна 1940-х – теж саме...

Феноменальна ставка РФ – на м'ясне систематичне «биття головою» об стінку по певним вразливим ділянкам. Так ця голова у синяках, стікає кров'ю, не визначається інтелектуальною цінностю – але рано чи пізно на стінці з'являються тріщини, в які можна пролізти своїми брудними щупальцями і нажертися чужою землею та кров'ю, зодовольнивши імперські інстинкти для компенсації свого пригнічення.

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Українцям наразі дуже не вистачає метаакумуляції дієвої енергії проти ворога. Крах контрнаступу 2023 року насправді мав не лише воєнно-технологічний вимір, а й культурно-воєнний. Психологічно наступати важче, ніж оборонятися. Для наступу потрібна герметична природня злість, що задіває всю націю в одному ритмі помсти і ненависті.

Для цього треба мати «кочову» експансіоністську установку (не просто звільнити своє – а змусити себе нахабно завойовувати навіть чуже). Тут або перемагає хуторське надвечір'я приватної садиби, або нордичний колективний уран Дикого поля...

Зараз, коли ми повернулись в режим самооборонної війни, вона вже відмічається відсутністю пасіонарного вогнику 2022 року.

Кон'юнктурний скрегіт та політична метушня роблять свою деструктивну справу, містифікуючи цивільну втому і ставлячи їй медійний пам'ятник, залишаючи мілітарну звитягу в якості пропагандистської декорації.

Фатальна зараз для українців помилка – копатись у своїх ситуативних невдачах в пориві аутоагресії чи пацифістської аскези на радість ворога.