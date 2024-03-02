Про Майдан, яким зараз лякають всю країну
Ворог ніколи нас не здолає, якщо ми самі йому в цьому не допомагатимемо
Всі Майдани в Україні базувалися на бажанні українського народу відновити справедливість та зупинити розворот України до РФ.
Зараз, під час повномаштабної війни з Росією наш головний Майдан відбувається на лінії бойового зіткнення.
Будь-які масові протести в той момент, коли гинуть найкращі громадяни України, був би зрадою нашого війська та допомогою РФ і народ України це прекрасно розуміє.
Тому будь-які вкиди про Майдан-3, 4, 100500, можуть бути виключно провакацією РФ.
Ворог ніколи нас не здолає, якщо ми самі йому в цьому не допомагатимемо.
Треба не про Майдани думати, а про забезпечення снарядами та дронами захисників України.
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