Про Майдан, яким зараз лякають всю країну

«Зараз, під час повномаштабної війни з Росією наш головний Майдан відбувається на лінії бойового зіткнення»

Ворог ніколи нас не здолає, якщо ми самі йому в цьому не допомагатимемо

Всі Майдани в Україні базувалися на бажанні українського народу відновити справедливість та зупинити розворот України до РФ.

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Зараз, під час повномаштабної війни з Росією наш головний Майдан відбувається на лінії бойового зіткнення.

Будь-які масові протести в той момент, коли гинуть найкращі громадяни України, був би зрадою нашого війська та допомогою РФ і народ України це прекрасно розуміє.

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Тому будь-які вкиди про Майдан-3, 4, 100500, можуть бути виключно провакацією РФ.

Ворог ніколи нас не здолає, якщо ми самі йому в цьому не допомагатимемо.

Треба не про Майдани думати, а про забезпечення снарядами та дронами захисників України.