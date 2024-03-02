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Мирослав Гай Блогер

Про Майдан, яким зараз лякають всю країну

glavcom.ua
«Зараз, під час повномаштабної війни з Росією наш головний Майдан відбувається на лінії бойового зіткнення»
фото: ЗСУ

Ворог ніколи нас не здолає, якщо ми самі йому в цьому не допомагатимемо

Всі Майдани в Україні базувалися на бажанні українського народу відновити справедливість та зупинити розворот України до РФ.

Зараз, під час повномаштабної війни з Росією наш головний Майдан відбувається на лінії бойового зіткнення.

Будь-які масові протести в той момент, коли гинуть найкращі громадяни України, був би зрадою нашого війська та допомогою РФ і народ України це прекрасно розуміє.

Тому будь-які вкиди про Майдан-3, 4, 100500, можуть бути виключно провакацією РФ.

Ворог ніколи нас не здолає, якщо ми самі йому в цьому не допомагатимемо.

Треба не про Майдани думати, а про забезпечення снарядами та дронами захисників України.

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Джерело
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Теги: війна українці революція

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Мирослав Гай

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