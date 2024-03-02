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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

На наших очах вибудовується нова військова доктрина Старої Європи

glavcom.ua
Макрон знайшов спосіб вивести Францію на позиції лідера ЄС?
фото: Depositphotos

«Чи виллється це справді в нові геополітичні конфігурації в регіоні. І чим це обернеться для нас»

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Дарманен заявив перед комісією Сенату з питань права, що Росія – головний ворог Франції. «Перша загроза – це загроза російська. Беззаперечно. Росія сьогодні є головним ворогом в інформаційній війні, агресії на території».

***

Здається, на наших очах вибудовується нова військова доктрина Старої Європи. Макрон таки знайшов спосіб вивести Францію на позиції лідера ЄС. На тлі вкрай нерішучого попри всю чимдалі жорсткішу і відвертішу критику «Хохлафа» Шольца Макрон і його урядовці дійсно виглядають переконливими претендентами на лідерство.

Чи дійсно справа дійде до відправлення військового контингенту до України, сказати складно. Однак для захоплення лідерських позицій це насправді і не обов'язково.

До речі, це позначає і можливі вектори нових союзів: адже настільки жорстку позицію розділяють країни Балтії і Скандинавії. Тоді як та ж Польща ближча до дуже обережного позиціонування Німеччини. Про Угорщину, Румунію, Словаччину, Болгарію, Сербію і так все зрозуміло.

Подивимось, чи виллється це справді в нові геополітичні конфігурації в регіоні. І чим це обернеться для нас.

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Джерело
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Теги: росія війна Європа Франція

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Олексій Голобуцький

На наших очах вибудовується нова військова доктрина Старої Європи
На наших очах вибудовується нова військова доктрина Старої Європи
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