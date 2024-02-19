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Адміністрація Байдена розглядає можливість надання Україні далекобійних балістичних ракет

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Адміністрація Байдена розглядає можливість надання Україні далекобійних балістичних ракет
В разі отримання далекобійної зброї ЗСУ зможуть завдавати ударів на відстань до 300 км
фото: AP

Терміни передачі Україні потужної зброї можуть бути визначені за лічені години після ухвалення фінансування

За словами двох американських чиновників адміністрація Байдена працює над наданням Україні нових потужних балістичних ракет великої дальності. Про це пише nbcnews.

Видання зазначає, що в разі схвалення Конгресом збільшення фінансування для України, США можуть включити ATACMS великої дальності в один із перших пакетів військової допомоги. США також мають боєприпаси та артилерію, які готові негайно відправити в Україну, якщо фінансування буде схвалено.

Терміни передачі ATACMS з моменту ухвалення рішення можуть бути визначені в лічені години. Чиновники не виключили, що вони можуть попросити союзників надати Україні ракети та поповнити запаси цієї зброї.

«Є лише один спосіб знищити російський потенціал в Україні. Йдеться про завдання ударів углиб окупованих територій, в обхід російських засобів радіоелектронної боротьби та перехоплювачів», – приводить видання слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Адміністрація Байдена протягом останніх двох років чинила опір відправленню ракет великої дальності. Офіційні особи побоювалися, що Україна може використати їх для завдання удару по Криму чи РФ та змусити диктатора Володимира Путіна ескалювати конфлікт.

Нагадаємо, голова міністерство закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що ЄС нібито склав рекомендації для отримання Україною далекобійної зброї, що здатна вражати цілі далеко в тилу в Росії.

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Теги: США Джозеф Байден Україна боєприпаси ракета

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