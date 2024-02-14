Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Білий дім прокоментував заяви Трампа щодо надання позик замість допомоги іншим країнам

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім прокоментував заяви Трампа щодо надання позик замість допомоги іншим країнам
Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван
фото з відкритих джерел

Салліван: «Існує низка категорій іноземної допомоги, де такий підхід не має сенсу»

Використання позик як засобу допомоги іншим країнам може служити інструментом підтримки, але у разі збройного протистояння зовнішній агресії, як у випадку з Україною, та виділення гуманітарної допомоги необхідне пряме фінансування. Так прокоментував заяви експрезидента США Дональда Трампа радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає «Укрінформ».

«У зовнішній допомозі може бути місце для позик, і воно існувало впродовж тривалого часу. Однак існує низка категорій іноземної допомоги, де такий підхід не має сенсу», – зауважив Салліван.

У цьому контексті Салліван звернув увагу на приклад України, яка продовжує боротися за своє виживання, і де необхідно забезпечити, щоб економіка залишалася на плаву. У такій ситуації розмови про позики, на відміну від прямого фінансування, «лише погіршать економічні проблеми країни», зазначив Салліван. При цьому він підкреслив, що сильніша й безпечніша Україна «є фундаментальним інтересом національної безпеки Сполучених Штатів».

Крім того, за його словами, розмови про позики недоречні у питаннях гуманітарної допомоги.

«Спробуйте сказати палестинській матері в Газі, що для того, аби отримати ліки, їй треба взяти позику. Гуманітарна допомога в кращих двопартійних традиціях США ніколи не була позикою», – наголосив радник президента США.

«Тож, чи стверджують Дональд Трамп і Ліндсі Грем, що ми маємо надавати ці гроші лише як позику, і що меморандум про розуміння, який підтримувався двома партіями протягом десяти років, тепер має бути перетворений на кредит?» – зауважив Салліван.

При цьому він висловив переконання, що і Трамп, і його прибічники дотримуються іншого підходу в ізраїльському питанні.

Раніше колишній президент США та ймовірний кандидат на президентських виборах 2024 року від Республіканської партії Дональд Трамп виступив проти законопроєкту Сенату про зовнішню допомогу, заявивши, що США повинні припинити надання допомоги іншим країнам. 

Теги: США радник президент Україна гуманітарна допомога фінансування гроші Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Трампісти вже повністю увійшли до режиму передвиборчої кампанії»
Допомога Україні, яка застрягла у Конгресі США. Що буде далі?
18 сiчня, 08:31
Головний конкурент Трампа Рон ДеСантіс заявив про вихід із президентських перегонів у США
Головний конкурент Трампа знявся з виборів у США
21 сiчня, 22:50
КНДР продовжує випробувати нове озброєння
США непокоються через можливу «смертоносну акцію» з боку КНДР – NYT
26 сiчня, 09:55
Путін щороку традиційно бере участь у водохрещенських купаннях (світлина 2018 року)
Путін пішов під воду
19 сiчня, 12:59
Зеленський: «Росія повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність»
Домовленості в Давосі та відзначення військових – головне зі звернення президента
25 сiчня, 20:30
Сенат США представив новий законопроєкт щодо допомоги Україні
Сенатори США розкритикували проєкт закону про допомогу Україні
5 лютого, 10:21
Джон Кірбі відреагував на звільнення Залужного
Білий дім відреагував на відставку Залужного
8 лютого, 22:34
Канцлер Шольц прибув до Вашингтона у четвер, 8 лютого
Шольц із сенаторами США обговорив подальшу допомогу Україні
9 лютого, 09:49
Дипломат зазначив, що відсутнійсть термінів та сум підтримки в угоді не обмежують сторони у співпраці
Головний український дипломат у Британії перелічив плюси двостороннього «безпекового договору»
Сьогодні, 07:34

Соціум

Білий дім прокоментував заяви Трампа щодо надання позик замість допомоги іншим країнам
Білий дім прокоментував заяви Трампа щодо надання позик замість допомоги іншим країнам
США заявили про серйозну загрозу нацбезпеці, пов’язану з Росією
США заявили про серйозну загрозу нацбезпеці, пов’язану з Росією
Сербський суд ще раз розгляне справу проти ексгенерала СБУ Наумова
Сербський суд ще раз розгляне справу проти ексгенерала СБУ Наумова
ГУР перехопило розмову російських пілотів про корабель «Цезар Куніков»
ГУР перехопило розмову російських пілотів про корабель «Цезар Куніков»
Росіяни в Італії розклеїли пропагандистські плакати проти Зеленського
Росіяни в Італії розклеїли пропагандистські плакати проти Зеленського
Пропагандисти назвали ворогами росіян, які не хочуть голосувати за Путіна
Пропагандисти назвали ворогами росіян, які не хочуть голосувати за Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання
51K
Китай звернувся до США через допомогу Україні
36K
У Чорному морі знищено російський десантний корабель
24K
Пільги, доплати та право на демобілізацію: нардепи придумали, як мотивувати до військової служби
11K
Кількість біженців з України суттєво зменшилась в одній із країн Європи
11K
Допомога Україні: спікер Палати представників США зробив заяву

Новини

Ворог посилив інтенсивність точкових атак на прифронтові енергооб'єкти
Сьогодні, 16:45
У резерві енергосистеми сім блоків теплоелектростанцій – Міненерго
Сьогодні, 14:21
Справа проти Пашинського: політик оприлюднив свою версію
Сьогодні, 13:11
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 05:51
14 лютого – День усіх закоханих: що варто, а чого не можна робити
Сьогодні, 00:00
Ворог тестує нову тактику для знищення енергосистеми – Український інститут майбутнього
Вчора, 17:46

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua