Білий дім прокоментував заяви Трампа щодо надання позик замість допомоги іншим країнам

Салліван: «Існує низка категорій іноземної допомоги, де такий підхід не має сенсу»

Використання позик як засобу допомоги іншим країнам може служити інструментом підтримки, але у разі збройного протистояння зовнішній агресії, як у випадку з Україною, та виділення гуманітарної допомоги необхідне пряме фінансування. Так прокоментував заяви експрезидента США Дональда Трампа радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає «Укрінформ».

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«У зовнішній допомозі може бути місце для позик, і воно існувало впродовж тривалого часу. Однак існує низка категорій іноземної допомоги, де такий підхід не має сенсу», – зауважив Салліван.

У цьому контексті Салліван звернув увагу на приклад України, яка продовжує боротися за своє виживання, і де необхідно забезпечити, щоб економіка залишалася на плаву. У такій ситуації розмови про позики, на відміну від прямого фінансування, «лише погіршать економічні проблеми країни», зазначив Салліван. При цьому він підкреслив, що сильніша й безпечніша Україна «є фундаментальним інтересом національної безпеки Сполучених Штатів».

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Крім того, за його словами, розмови про позики недоречні у питаннях гуманітарної допомоги.

«Спробуйте сказати палестинській матері в Газі, що для того, аби отримати ліки, їй треба взяти позику. Гуманітарна допомога в кращих двопартійних традиціях США ніколи не була позикою», – наголосив радник президента США.

«Тож, чи стверджують Дональд Трамп і Ліндсі Грем, що ми маємо надавати ці гроші лише як позику, і що меморандум про розуміння, який підтримувався двома партіями протягом десяти років, тепер має бути перетворений на кредит?» – зауважив Салліван.

При цьому він висловив переконання, що і Трамп, і його прибічники дотримуються іншого підходу в ізраїльському питанні.

Раніше колишній президент США та ймовірний кандидат на президентських виборах 2024 року від Республіканської партії Дональд Трамп виступив проти законопроєкту Сенату про зовнішню допомогу, заявивши, що США повинні припинити надання допомоги іншим країнам.