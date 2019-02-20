Чи потрібні ФОПи в майбутньому в такому форматі, як вони зараз існують?

ФОП не ФОП: 10 тез від стороннього спостерігача

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Дискуссия по ФОПам уже началась. Можно ли остановить этот процесс? Думаю, нельзя. Тем более, что ее уже активно подогревают в массмедиа.

Стоит ли раскалывать экспертное сообщество еще одной темой? Думаю, не стоит. Тем более, что нас раскалывают темы и посложней и покомплексней. Значит, нужен компромисс.

Является ли тема ФОПов единственным или даже основным условием, которое даст новый импульс для роста экономике Украины или обеспечит ей дополнительную точку опоры для финансовой стабильности? Не думаю.

Искривляют ли ФОПы ситуацию предоставления «всем равных условий для ведения бизнеса»? Думаю, да. Является ли это основным, что искривляет равные условия игры для всех? Думаю, нет. Справедливо ли это, когда владелец крупной компании (например, торговых сетей) с целью минимизации своих затрат регистрирует своих сотрудников ФОПами? Он ведь не им- работникам - пытается помочь. Он ведь свои затраты минимизирует. Просто «упаковывается» это все в оболочку заботы о персонале.

Плачевное состояние пенсионного фонда заставляет искать любые дополнительные источники его пополнения. Расчет на ФОПы в этой связи – логичен. Сработает ли он? Думаю, что только частично. Есть риски расширения и без того «зашкаливающей» тени.

Минсоцполитики в вопросах ФОПов идет «наощупь». Думаю, да. Вряд ли у них есть детальная экономико-метрическая модель по вопросу ФОПов.

Реальный масштабный эффект наполнения бюджета был бы получен в том случае, если бы были решены более глобальные задачи. Если бы была реальная защита прав собственности, если бы была качественная и независимая судебная система, если бы конкуренция развивалась везде и повсеместно и антимонопольный комитет «видел бы картинку более четко», а не так как сейчас, а коррупция бы снизилась, переместив нас со 120-го места в мировом рейтинге коррупции куда-нибудь поближе к 50-му европейскому уровню. Возможно ли это в краткосрочном периоде в существующей парадигме? Думаю, нет. Вот поэтому и подняли вопросов ФОПов.

Стоит ли экспертному сообществу согласиться на любой вариант? Думаю, нет. Тем более, что и Гройсман и Рева вроде бы и не против общественного обсуждения. Так почему бы тем, для кого эта тема представляет реальный интерес, не организовать немедленно профессиональное обсуждение? Тем более, что таких специалистов, понимающих мельчайшие детали не так уж и много.