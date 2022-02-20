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    Думки вголос

    Чому Лютфганза не говорить правди?

    Lufthansa зупиняє польоти до України - Чому Лютфганза не говорить правди?
    Lufthansa зупиняє польоти до України
    фото: facebook.com/Lufthansa

    Для авіакомпаній рівня «Люфтганзи» чи «КЛМ» неприпустимо у своїх комунікаціях чи діях вважати своїх клієнтів ідіотами

    Вчора «Люфтганза» повідомила пасажирів про скасування усіх рейсів з/в Україну з 21 до 28 лютого. Я, як їхній постійний клієнт, поцікавився причинами такого кроку – у цьому твіті, який вчора широко цитували ЗМІ.

    Для мене, як для дипломата, з одного боку, причини зрозумілі. В усьому тому масиві інформації від офіційних кіл різних держав про скупчення російських військ на кордонах України, про загрозу збройного вторгнення, про евакуацію з Києва посольств – бізнес проводить власну оцінку ризиків. Так само як таку оцінку проводить кожен сам собі особисто, дбаючи про себе чи свою сім’ю.

    Однак для авіакомпаній рівня «Люфтганзи» чи «КЛМ», «Свіс», «Остріан», які теж скасували рейси в Україну, неприпустимо у своїх комунікаціях чи діях вважати своїх клієнтів ідіотами.

    Сьогодні зранку пасажири «Люфтганзи», чиї рейси були скасовані, отримали повідомлення, в якому стверджується, що рейс відмінено… через ситуацію з ковідом!

    І пропонують дозвонитися до хотлайну за номером …. в Росії.

    Операторка колцентру на питання про причини відміни рейсу відповіла, як мені здалося, або щиро, або чітко за інструкцією: «нам ничего не говорят».

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    Чому Лютфганза не говорить правди?
    Чому Лютфганза не говорить правди?

    Так відповідальний бізнес не робить. Клієнти мають знати реальні причини. І тримати клієнтів за дурнів – це серйозна загроза іміджу.

    «Люфтганза» груп мовчить. «КЛМ» відмінив через «політичну ситуацію в Україні». Серйозно? Через побиття Шуфрича?

    Чого б я хотів, як клієнт, це щоб ці компанії були відповідальними у своїй комунікації та діях. Наприклад.

    … вирішили призупинити польоту в Україну через безпекові ризики для безпеки пасажирів внаслідок загрози збройного вторгнення Росії в Україну…

    … з цієі ж причини ми схвалили рішення про призупинення рейсів до Москви та Санкт-Петербургу…

    Концентрація російських військ на кордонах України, відмова Москви відповісти на заклики наших партнерів – чітко заявити про відсутність намірів здійснювати подальшу агресію та відвести війська – коштує дуже багато нашій країні, нашим громадянам. І вона ще нічого не коштує агресивній Москві.

    Ми уважно слідкуємо за тим, наскільки відповідально діють різні гравці. І чи вони достатньо сміливі, шоб говорити правду і діяти справедливо.

    Джерело: блог Олексія Макеєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Німеччина війна бізнес авіаперевезення Україна
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    Чому Лютфганза не говорить правди?