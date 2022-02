Чому Лютфганза не говорить правди?

Вчора «Люфтганза» повідомила пасажирів про скасування усіх рейсів з/в Україну з 21 до 28 лютого. Я, як їхній постійний клієнт, поцікавився причинами такого кроку – у цьому твіті, який вчора широко цитували ЗМІ.

As your customer and Ukraine’s official I expect @lufthansa to explain to the passengers the reasons. It would be great to find in your explanations words “Russian threats to invade Ukraine”. Would you also cut your flights to Moscow? pic.twitter.com/oxWMIal7E4