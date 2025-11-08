Головна Думки вголос Олена Павленко
Олена Павленко Президентка аналітичного центру DiXi Group

Ситуація в енергетиці. Що треба терміново робити?

glavcom.ua
Росіяни бʼють великою кількість ракет і дронів по всій інфраструктурі
фото: depositphotos.com

Нам треба захистити те, що зараз є

Отже, вже 7-8 годин без електроенергії, і це тільки листопад, зима попереду.

Росіяни бʼють великою кількість ракет і дронів по всій інфраструктурі – вони мають можливість нарощувати виробництво своїх мопедів достатньо швидко, щоб робити атаки масовішими, а паузи між ними – меншими. Нам треба захистити те, що зараз є, і мати людей і обладнання, щоб швидко відновлювати те, що пошкоджене.

Я знаю, що в енергетичному секторі зараз усі працюють 24/7. З того, що ще можна запропонувати (і допомогти):

  • опублікувати один зведений список потреб. Не за кількістю (вона постійно міняється), а по типах обладнання. Завдання списку буде знайти тих, хто може допомогти з обладнанням, а за кількістю уже можна буде говорити на двосторонньому рівні. З того, що я бачу, багато західних компаній, які б могли допомогти, займаються своїми темами, вони не будуть ініціативно шукати списки потреб, якщо такі списки не легкодоступні.
  • просити більш потужний захист обʼєктів, які не можна обкласти габіонами чи конструкціями. Якщо нинішнім захистом не вдається справлятися, значить, треба просити наступний рівень захисту в партнерів, саме на енергетику.
  • просити допомогу з габіонами, конструкціями і всім, чим можна обкласти підстанції чи інші обʼєкти. Вони постійно під атакою, потреба буде рости, навіть якщо ми можемо виробляти їх самостійно.
  • радикальна ідея – якщо іноземні війська не можуть іти на лінію фронту, можливо, вони можуть захистити обʼєкти енергетики в Україні. Разом зі своєю зброєю, заодно будуть практикуватись.
  • банальна і дуже важлива інформація – Фонд енергетичної безпеки все ще потребує коштів на закупівлю обладнання. Цей механізм працює, його треба далі використовувати.
  • як і в темі надання зброї, можливо, є сенс зробити енергетичний «Рамштайн» і там зібрати комітменти по негайній допомозі. А також проговорити на високому рівні з партнерами, як проходити зиму.

Момент складний, обʼєднувати зусилля треба всім.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: енергетика війна обстріл відключення світла Україна

