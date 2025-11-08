Ситуація в енергетиці. Що треба терміново робити?

Нам треба захистити те, що зараз є

Отже, вже 7-8 годин без електроенергії, і це тільки листопад, зима попереду.

Росіяни бʼють великою кількість ракет і дронів по всій інфраструктурі – вони мають можливість нарощувати виробництво своїх мопедів достатньо швидко, щоб робити атаки масовішими, а паузи між ними – меншими. Нам треба захистити те, що зараз є, і мати людей і обладнання, щоб швидко відновлювати те, що пошкоджене.

Я знаю, що в енергетичному секторі зараз усі працюють 24/7. З того, що ще можна запропонувати (і допомогти):

опублікувати один зведений список потреб. Не за кількістю (вона постійно міняється), а по типах обладнання. Завдання списку буде знайти тих, хто може допомогти з обладнанням, а за кількістю уже можна буде говорити на двосторонньому рівні. З того, що я бачу, багато західних компаній, які б могли допомогти, займаються своїми темами, вони не будуть ініціативно шукати списки потреб, якщо такі списки не легкодоступні.

просити більш потужний захист обʼєктів, які не можна обкласти габіонами чи конструкціями. Якщо нинішнім захистом не вдається справлятися, значить, треба просити наступний рівень захисту в партнерів, саме на енергетику.

просити допомогу з габіонами, конструкціями і всім, чим можна обкласти підстанції чи інші обʼєкти. Вони постійно під атакою, потреба буде рости, навіть якщо ми можемо виробляти їх самостійно.

радикальна ідея – якщо іноземні війська не можуть іти на лінію фронту, можливо, вони можуть захистити обʼєкти енергетики в Україні. Разом зі своєю зброєю, заодно будуть практикуватись.

банальна і дуже важлива інформація – Фонд енергетичної безпеки все ще потребує коштів на закупівлю обладнання. Цей механізм працює, його треба далі використовувати.

як і в темі надання зброї, можливо, є сенс зробити енергетичний «Рамштайн» і там зібрати комітменти по негайній допомозі. А також проговорити на високому рівні з партнерами, як проходити зиму.

Момент складний, обʼєднувати зусилля треба всім.