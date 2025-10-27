Головна Світ Соціум
Уночі Росію атакувало майже 200 дронів: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Уночі Росію атакувало майже 200 дронів: подробиці
У Серпухові загорілась нафтобаза після атаки дронів
фото: соцмережі

РФ нібито знищила 34 БпЛА, що летіли на Москву

Міноборони РФ заявило, що у ніч проти 27 жовтня засобами ППО нібито було перехоплено та знищено 193 БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис російського відомства у Telegram.

Росія стверджує, що нібито збила:

  • 47 дронів – над територією Брянської області,
  • 42 – над територією Калузької області,
  • 40 – над територією Московського регіону, в тому числі 34 БпЛА, що летіли на Москву,
  • 32 – над територією Тульської області,
  • 10 – над територією Курської області,
  • сім – над територією Орловської області,
  • чотири – над територією Ростовської області,
  • чотири – над територією Воронезької області,
  • два – над територією Оренбурзької області,
  • два – над територією Тамбовської області,
  • один – над територією Бєлгородської області,
  • один – над територією Липецької області,
  • один – над територією Самарської області.

Мер столиці Сергій Собянін зауважив, що в аеропортах Домодєдово і Жуковський вводили обмеження на польоти.

Нагадаємо, ввечері 26 жовтня у Московській області сталася пожежа на нафтобазі після атаки дронів. За інформацією з телеграм-каналів, палає нафтобаза в Серпухові. Інцидент стався після того, як у столиці Росії було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що місцева протиповітряна оборона збила дрон, який наближався до міста, а на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

