Уночі Росію атакувало майже 200 дронів: подробиці
РФ нібито знищила 34 БпЛА, що летіли на Москву
Міноборони РФ заявило, що у ніч проти 27 жовтня засобами ППО нібито було перехоплено та знищено 193 БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис російського відомства у Telegram.
Росія стверджує, що нібито збила:
- 47 дронів – над територією Брянської області,
- 42 – над територією Калузької області,
- 40 – над територією Московського регіону, в тому числі 34 БпЛА, що летіли на Москву,
- 32 – над територією Тульської області,
- 10 – над територією Курської області,
- сім – над територією Орловської області,
- чотири – над територією Ростовської області,
- чотири – над територією Воронезької області,
- два – над територією Оренбурзької області,
- два – над територією Тамбовської області,
- один – над територією Бєлгородської області,
- один – над територією Липецької області,
- один – над територією Самарської області.
Мер столиці Сергій Собянін зауважив, що в аеропортах Домодєдово і Жуковський вводили обмеження на польоти.
Нагадаємо, ввечері 26 жовтня у Московській області сталася пожежа на нафтобазі після атаки дронів. За інформацією з телеграм-каналів, палає нафтобаза в Серпухові. Інцидент стався після того, як у столиці Росії було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.
Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що місцева протиповітряна оборона збила дрон, який наближався до міста, а на місці падіння уламків працюють екстрені служби.
