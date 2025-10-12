Сили оборони вибили ворога з Малих Щербаків

Українські військові звільнили Малі Щербаки на Запорізькому напрямку

Сили оборони України досягли успіху на Запорізькому напрямку: підрозділи 24-го Окремого штурмового батальйону (ОШБ) «Айдар» спільно з 33-м Окремим штурмовим полком (ОШП) звільнили населений пункт Малі Щербаки.

Повідомляється, що станом на зараз населений пункт повністю перебуває під контролем Сил оборони України.

Деталі операції та подальше просування українських військ наразі не уточнюються.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Нікопольщину, використовуючи важку артилерію. Цілями терористів стали – райцентр та Покровська громада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Окупанти обстрілювали Дніпропетрощину ще з вечора 11 жовтня та у ніч на 12 жовтня. За попередніми даними обійшлося без постраждалих, але в атакованих населених пунктах працюють фахівці, щоб оцінити наслідки обстрілу.