Німеччина видала Україні фігуранта справи про розтрату 100 млн грн в «Енергоатомі»

Підозрюваного затримали у квітні 2025 року, проте його екстрадиція відбулася лише зараз

Німеччина видала Україні фігуранта справи Національного антикорупційного бюро, який підозрюється у причетності до заволодіння майже 100 млн грн АТ НАЕК «Енергоатом». Ці гроші призначалися для будівництва Централізованого сховища ядерного палива в Чорнобильській зоні, повідомляє «Главком» із посиланням на НАБУ.

Як встановило слідство, у 2017-2020 рр. для потреб АТ «НАЕК «Енергоатом» виконувались роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. У 2020 році у зв’язку із коригуванням проєкту будівництва виникла необхідність у закупівлі робіт по його завершенню. У грудні того ж року між ВП «Атомпроектінжиніринг», який входить у структуру АТ «НАЕК «Енергоатом», та приватною компанією в обхід відкритих торгів уклали договір завершення будівництва сховища. З метою заволодіння коштами держпідприємства додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а у 2021 році реалізувала АТ «НАЕК «Енергоатом» втричі дорожче.

Підозрюваного затримали у квітні 2025 року, повідомляється на сайті НАБУ. Екстрадованого передали співробітникам Національного антикорупційного бюро в міжнародному пункті пропуску Краківець-Корчова на кордоні з Польщею.

«На той час обвинувачений очолював приватну будівельну компанію. У змові зі службовцями «Енергоатому» він постачав обладнання системи радіаційного контролю за завищеними у три рази цінами. Різницю учасники групи привласнили», – йдеться у повідомленні.

У листопаді 2023 року детективи Національного бюро оголосили обвинувачуваного в розшук. Лише в квітні 2025 року його вдалося затримати за сприяння німецьких органів, повідомили у відомстві.

Затриманого передали співробітникам Національного бюро в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», що на Львівщині.

До слова, АТ «НАЕК «Енергоатом» 29 жовтня уклало договір із ПрАТ «Страхова компанія «Колоннейд Україна» за підсумками тендеру на страхування відповідальності голови та членів наглядової ради. Загальна вартість контракту становить 19,30 млн грн. Послуги надаватимуть протягом одного року. Із загальної страхової премії 19,30 млн грн, 17,37 млн грн призначено для покриття відповідальності членів наглядової ради, а 1,93 млн грн – для відшкодування витрат застрахованих осіб. Страховий тариф складає 4,9375%.