Італійський суд схвалив екстрадицію українця у справі про диверсію на «Північному потоці»

Підозрюваний Сергій К. буде переданий Німеччині для допиту у зв’язку з вибухами 2022 року, які пошкодили газопроводи

Італійський суд у понеділок, 27 жовтня, остаточно схвалив екстрадицію українського підозрюваного до Німеччини. Його звинувачують в участі у диверсії на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі у вересні 2022 року. Це рішення відкриває шлях для німецьких прокурорів до безпосереднього допиту підозрюваного у зв'язку з вибухами, які зруйнували три з чотирьох ниток газопроводів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Газопровід «Північний потік» довгий час вважався символом надмірної залежності Німеччини від російського палива.

Чоловіка, якого згідно з німецькими законами про конфіденційність ідентифікують лише як Сергія К., було заарештовано в серпні 2025 року поблизу італійського міста Ріміні, де він перебував на відпочинку з сім’єю. З моменту арешту українця утримують у в'язниці суворого режиму на півночі Італії.

Сергія К. вважають одним із підозрюваних організаторів атак. Федеральний прокурор Німеччини звинувачує його у спільному вчиненні вибуху вибухівки та в антиконституційному саботажі.

Адвокат Сергія К. заявив інформаційному агентству Reuters, що він оскаржить рішення про екстрадицію.

Справа раніше вже розглядалася: спочатку суд у Болоньї дав «зелене світло» на екстрадицію у вересні, але в середині жовтня Касаційний суд несподівано зупинив процес через процесуальні помилки та повернув справу до Болоньї для повторного розгляду.

Атаки на газопроводи у вересні 2022 року, які сталися через півроку після початку повномасштабної агресії РФ проти України, викликали світову сенсацію. Кілька вибухів пошкодили два газопроводи, що вже працювали. Також був сильно пошкоджений один із двох новіших трубопроводів, який ще не був введений в експлуатацію.

Як відомо, цього місяця польський суд зупинив запит Німеччини про екстрадицію ще одного українця, обвинуваченого у причетності до вибухів, та наказав його звільнити.

Суддя Даріуш Любовський постановив, що запит німецької влади про екстрадицію Журавльова не слід задовольняти. Він наголосив, що предметом цього провадження було не встановлення того, чи вчинив українець те, що йому інкримінує німецька сторона, а лише те, чи можуть його дії бути підставою для виконання Європейського ордера на арешт.