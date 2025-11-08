Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Що Орбан продаватиме Путіну після зустрічі з Трампом?

Трамп заявив, що він не проти того, щоб Орбан став ще одним посередником у переговорах з Путіним
фото: Viktor Orban/X

Чи буде Трамп грати у цю гру?

Візит Орбана у Вашингтон – частина передвиборчої стратегії Орбана. Тема України має перебити тему корупції (перш за все рідні Орбана) та втоми угорців від самого Орбана.

Орбан продав Трампу те, що угорська АЕС переходить від російського ТВЕЛ до американського Westinghouse. Трамп, в якості передвиборчого подарунка надав Орбану «виняток із санкцій». Але головне, Трамп заявив, що він не проти того, щоб Орбан став ще одним посередником у переговорах з Путіним.

Чи має Орбан якусь реальну пропозицію Путіну? Можемо чітко стверджувати – ні. Це продаж повітря, бо Путін не змінив свою точку зору щодо того, що лінія зіткнення є новим кордоном. Тому це історія не про мир, а про Орбана, який гратиме свою передвиборчу кінокомедію.

У чому суть цієї гри? Якщо коротко, він буде вести кампанію під слоганом: «в усьому винні українці, які не хочуть іти на мирову», попри його (Орбана) надзусилля. Орбану потрібна імітація бурхливої діяльності, яка допоможе в його передвиборчій гонці. Ну а саміт в Будапешті поки є підвидом чуда (через позицію Путіна). Хоча й повністю відкинути його вірогідність не можемо. Але його реалістичність на сьогодні наднизька.

Чи буде Трамп грати у цю гру? Лише частково. І тут буде серйозний виклик для нас, бо ми, можливо, не зможемо аж так відкрито посилати Орбана.

Також варто звернути увагу на те, що Україна як була, так і залишається головним ворогом у виборчій кампанії Орбана. Просто дещо змінюватимуться акценти.

Підсумовуючи, варто звернути увагу на те, що поки ні про який саміт миру мова взагалі не йде. Поки все це виключно виборча стратегія Орбана і до цього (особливо в навколодержавних комунікаціях) треба ставитися саме з цієї точки зору.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Що Орбан продаватиме Путіну після зустрічі з Трампом?
