Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
44-річний Євген Синельников розповів про майбутню дитину
фото: synelnykov_yevgen

Євген Синельников повідомив про вагітність дружини Наталії у свій день народження

Український телеведучий та режисер Євген Синельников повідомив, що його дружина Наталія вагітна, і незабаром у подружжя народиться перша спільна дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Євгена Синельникова.

3 листопада, у свій 44-й день народження, Євген Синельников порадував шанувальників радісною новиною. У Instagram він опублікував серію фото з вагітною дружиною Наталією, на яких видно її округлий животик, а також знімки УЗД майбутньої дитини.

Шоумен поділився милою серією фото та знімками УЗД
фото: synelnykov_yevgen
фото: synelnykov_yevgen
Євген Синельников повідомив про вагітність дружини Наталії
фото: synelnykov_yevgen
фото: synelnykov_yevgen

«Сьогодні мені 44. Багато вітань, багато подарунків, але головний подарунок зробила моя Наталочка. Точніше ми вдвох це зробили. Вже ось-ось я знову стану молодим батьком. І від цього метелики в животі», – написав Синельников. Наталія відповіла на знімки словами: «Кохаю тебе безмежно».

Нагадаємо, що Наталя Могилевська відсвяткувала свій 50-річний ювілей двома масштабними концертами в Палаці «Україна». Під час виступу співачка не лише поділилася особистими історіями, але й представила публіці свою родину та висловила глибоку вдячність легендарному поету-пісняру Юрію Євгеновичу Рибчинському, якого вона називає другим батьком. 

Теги: Україна дружина день народження вагітність телеведучий дитина

