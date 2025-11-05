Путін перейшов в контратаку до Трампа

Російський диктатор вирішив підняти ставки по ядерці

Наступні тижні ми почуємо багато нового про те, як Росія змушена розчехляти свій ядерний арсенал, щоб не допустити ядерної війни

Засідання Радбезу Росії , який мав бути присвячений безпеці на транспорті, розпочалося з роялю в кущах. Спікер Думи Володін запитав у Путіна, як реагувати на заяви Трампа про ядерні випробування. Путін дав слово міністру оборони Білоусову, а той відразу ж прочитав(!) доповідь про те, як американці готуються до ядерної війни, що і скільки вони модернізують, які ракети полетять з Німеччини на Росію та Китай і т.д. І в підсумку сказав, що треба «розконсервовуввти полігон на Новій землі» і робити ядерні випробування. Путін підтримав, а за годину Пєсков заявив, що Путін доручив лише розглянути таку можливість.

Що маємо в сухому залишку?