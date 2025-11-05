Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Путін перейшов в контратаку до Трампа

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Getty Images

Російський диктатор вирішив підняти ставки по ядерці

Наступні тижні ми почуємо багато нового про те, як Росія змушена розчехляти свій ядерний арсенал, щоб не допустити ядерної війни

Засідання Радбезу Росії , який мав бути присвячений безпеці на транспорті, розпочалося з роялю в кущах. Спікер Думи Володін запитав у Путіна, як реагувати на заяви Трампа про ядерні випробування. Путін дав слово міністру оборони Білоусову, а той відразу ж прочитав(!) доповідь про те, як американці готуються до ядерної війни, що і скільки вони модернізують, які ракети полетять з Німеччини на  Росію та Китай і т.д. І в підсумку сказав, що треба «розконсервовуввти полігон на Новій землі» і робити ядерні випробування. Путін підтримав, а за годину Пєсков заявив, що Путін доручив лише розглянути таку можливість.

Що маємо в сухому залишку?

  1. Це ніяка не гонка озброєнь, як багато вже хто почав говорити. Росія цього не може собі дозволити. Паралельно з заявами Путінас, між іншим, пусковий майданчик для ракети Ангара знеструмили через борги за електроенергію. Це все, що треба розуміти про «гонку озброєнь».
  2. Путін просто вирішив підняти ставки по ядерці. Це все дуже комічно, але він, схоже, вирішив зробити вигляд, що  образився на ядерний шантаж Трампа і тепер він грає головного божевільного в світі до якого мають прийти американці та китайці, щоб умовляти не нагнітати ситуацію.. повторюся – це дуже комічно.
  3. Зараз, схоже, всі російські і не тільки консерви почнуть тиснути всередині США на пацифізм і на те, що Трамп може розпочати ядерну війну. Ідеальний для Путіна вихід з ситуації – змусити США сісти за стіл переговорів. Програма мінімум - привести до хаотизаціі  внутрішньої політики США на фоні виборчої кампанії. Реально, думаю, нічого не вийде.
  4. Як і завжди в останні роки Путін полегшує життя Китаю, який матиме свій зиск від цього ядерного блефу.
  5. Ми всі просто повинні розуміти: не виключено, що наступні тижні (місяці), ми будемо жити в передʼядерній істеріі. Але повторю те, що казав завжди: Путін боягуз. Він ніколи не натисне червону кнопку. Тому просто потрібно запастися терпінням.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп путін війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що не погодиться на зустріч із Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни
Атака на Україну, нові заяви Трампа, перехід на зимовий час: головне за ніч
26 жовтня, 05:58
Країна-агресор вже не намагається подобатися українцям, вона робить ставку на їхню зневіру та внутрішні чвари
«Москві потрібен тотальний хаос в Україні». Як російська пропаганда працює на четвертому році великої війни інтерв’ю
22 жовтня, 20:15
Колоніальна політика Росії – загроза для України вже зараз
Колоніальна політика Росії – загроза для України вже зараз
22 жовтня, 12:42
Reuters: Росія надіслала документ США зі сценарієм закінчення війни
Reuters: Росія надіслала документ США зі сценарієм закінчення війни
22 жовтня, 03:21
У Самарській області розгорілась пожежа на НПЗ через атаку дронів
Новокуйбишевський нафтопереробний завод зупинив переробку нафти
20 жовтня, 20:25
Президент України прокоментував особливості переговорів у Білому домі
Зеленський пояснив, чим ця зустріч з Трампом особлива
17 жовтня, 22:50
В Instagram Найденишев (ліворуч) є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України
Нейтральний російський ковзаняр виявився другом окупанта, який вбиває українців
17 жовтня, 11:55
На Новопавлівському напрямку тривають активні оборонні дії
Добропільська операція: Зеленський повідомив нові подробиці
8 жовтня, 20:32
Попередньо, без постраждалих
РФ вдарила дроном по житловому будинку у Сумах
8 жовтня, 17:06

Вадим Денисенко

Путін перейшов в контратаку до Трампа
Путін перейшов в контратаку до Трампа
Путін вперше так підставився. Для України відкрився шанс
Путін вперше так підставився. Для України відкрився шанс
Переговори Трамп-Сі. Україна відкладена на потім
Переговори Трамп-Сі. Україна відкладена на потім
Які інтереси Китаю у війні в Україні
Які інтереси Китаю у війні в Україні
Україна стає частиною американських виборів-2026
Україна стає частиною американських виборів-2026
Антиросійський розворот Трампа: як це змінює війну
Антиросійський розворот Трампа: як це змінює війну

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua