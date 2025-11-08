РФ посилила мілітаризацію на окупованих територіях, вербуючи студентів

На окупованих територіях України РФ перетворює університети, школи та адміністрації на осередки воєнної пропаганди

Російська Федерація розпочала нову хвилю мілітаризації на тимчасово окупованих українських територіях, охоплюючи всі сфери – від освітніх закладів до місцевих органів влади. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує «Главком».

За даними ЦНС, окупаційні адміністрації поєднують так звані «патріотичні» заходи у вищих навчальних закладах із прихованими схемами мобілізації. Це робиться з метою компенсувати значний недобір особового складу для ведення війни проти України.

Зокрема, на окупованій частині Херсонської області фонд «Захисники Вітчизни» організував черговий «урок мужності» у місцевому аграрному університеті. До участі в ньому запросили «воєнного кореспондента газети Красная звезда», «ветерана СВО» та сестру загиблого російського військового. Організаторка, заступниця керівника регіонального відділення фонду Альона Ізмаєва, заявила, що подібні зустрічі проводяться «в усіх навчальних закладах регіону». Аналітики ЦНС вважають, що це є частиною системної кампанії з мілітаризації молоді, яка активізувалася після ухвалення Кремлем закону про «цілорічну мобілізацію».

За інформацією Центру, під час таких заходів представники окупаційних структур цілеспрямовано працюють зі студентами призовного віку. Їм пропонують оформити академічну відпустку або взагалі залишити навчання для того, щоб «підписати контракт і довести патріотизм на практиці». Також були зафіксовані випадки, коли керівництво університетів передавало списки студентів до військкоматів під приводом участі у «молодіжних ініціативах», які фактично використовуються для вербування.

В окупованому Криму російська влада змінила підхід до набору контрактників: окупанти відмовилися від публічної реклами військової служби – зникли банери, ролики та зовнішня агітація. Тепер вербування відбувається «адресно»: поштарів і представників адміністрацій змушують розносити мобілізаційні брошури та проводити індивідуальні «бесіди» з чоловіками, які перебувають у внутрішніх «списках потенційних контрактників».

Аналітики ЦНС зазначають, що університети, школи та адміністрації перетворюються на осередки воєнної пропаганди. Це є частиною спланованої стратегії: спершу нав’язати культ війни, а потім закликати «довести відданість» зі зброєю в руках. Подібні практики зафіксовані в Херсонській, Запорізькій, Луганській областях та в Криму.

Таким чином, під виглядом «патріотичного виховання» Росія готує молодь до війни, використовуючи навчальні заклади та цивільну інфраструктуру як інструмент прихованої мобілізації.

Як відомо, Кремль офіційно запускає програму колонізації ТОТ, яка фактично означає легалізацію політики заміщення населення – витіснення місцевих мешканців і заселення «нових росіян».

«Главком» писав, що на тимчасово окупованих територіях України російська влада розпочала активну русифікацію дітей ще на рівні дитячих садків.

У старших групах запровадили заняття з «мовного розвитку», під час яких дітей навчають російської мови та поступово витісняють українські слова.

Зазначається, що мета таких занять – прищепити дітям російську вимову з раннього віку та знищити ознаки української ідентичності.

До слова, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях.

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.