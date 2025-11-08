Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ посилила мілітаризацію на окупованих територіях, вербуючи студентів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
РФ посилила мілітаризацію на окупованих територіях, вербуючи студентів
фото: Слово і діло

На окупованих територіях України РФ перетворює університети, школи та адміністрації на осередки воєнної пропаганди

Російська Федерація розпочала нову хвилю мілітаризації на тимчасово окупованих українських територіях, охоплюючи всі сфери – від освітніх закладів до місцевих органів влади. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує «Главком».

За даними ЦНС, окупаційні адміністрації поєднують так звані «патріотичні» заходи у вищих навчальних закладах із прихованими схемами мобілізації. Це робиться з метою компенсувати значний недобір особового складу для ведення війни проти України.

Зокрема, на окупованій частині Херсонської області фонд «Захисники Вітчизни» організував черговий «урок мужності» у місцевому аграрному університеті. До участі в ньому запросили «воєнного кореспондента газети Красная звезда», «ветерана СВО» та сестру загиблого російського військового. Організаторка, заступниця керівника регіонального відділення фонду Альона Ізмаєва, заявила, що подібні зустрічі проводяться «в усіх навчальних закладах регіону». Аналітики ЦНС вважають, що це є частиною системної кампанії з мілітаризації молоді, яка активізувалася після ухвалення Кремлем закону про «цілорічну мобілізацію».

За інформацією Центру, під час таких заходів представники окупаційних структур цілеспрямовано працюють зі студентами призовного віку. Їм пропонують оформити академічну відпустку або взагалі залишити навчання для того, щоб «підписати контракт і довести патріотизм на практиці». Також були зафіксовані випадки, коли керівництво університетів передавало списки студентів до військкоматів під приводом участі у «молодіжних ініціативах», які фактично використовуються для вербування.

В окупованому Криму російська влада змінила підхід до набору контрактників: окупанти відмовилися від публічної реклами військової служби – зникли банери, ролики та зовнішня агітація. Тепер вербування відбувається «адресно»: поштарів і представників адміністрацій змушують розносити мобілізаційні брошури та проводити індивідуальні «бесіди» з чоловіками, які перебувають у внутрішніх «списках потенційних контрактників».

Аналітики ЦНС зазначають, що університети, школи та адміністрації перетворюються на осередки воєнної пропаганди. Це є частиною спланованої стратегії: спершу нав’язати культ війни, а потім закликати «довести відданість» зі зброєю в руках. Подібні практики зафіксовані в Херсонській, Запорізькій, Луганській областях та в Криму.

Таким чином, під виглядом «патріотичного виховання» Росія готує молодь до війни, використовуючи навчальні заклади та цивільну інфраструктуру як інструмент прихованої мобілізації.

Як відомо, Кремль офіційно запускає програму колонізації ТОТ, яка фактично означає легалізацію політики заміщення населення – витіснення місцевих мешканців і заселення «нових росіян».

«Главком» писав, що на тимчасово окупованих територіях України російська влада розпочала активну русифікацію дітей ще на рівні дитячих садків. 

У старших групах запровадили заняття з «мовного розвитку», під час яких дітей навчають російської мови та поступово витісняють українські слова.

Зазначається, що мета таких занять – прищепити дітям російську вимову з раннього віку та знищити ознаки української ідентичності.

До слова, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях. 

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.

Теги: окуповані території молодь мобілізація війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ключова особливість війни на виснаження полягає у тому, що вона ведеться проти суспільства, а не лише проти армії
Війна на виснаження входить у ядерну фазу: що це означає для України
Вчора, 11:30
Андрій Месюк 28 лютого 2022 року пішов до військкомату
Поліг на Луганщині під Кремінною. Згадаймо Андрія Месюка
13 жовтня, 09:00
Рютте зробив заяву про війну в Україні
Рютте підтримав ідею зупинки війни в Україні по лінії фронту
22 жовтня, 20:44
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року
26 жовтня, 08:19
У Серпухові загорілась нафтобаза після атаки дронів
Уночі Росію атакувало майже 200 дронів: подробиці
27 жовтня, 06:29
Нині триває 1344-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2025 року
29 жовтня, 08:13
З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів
Окупанти атакували ТЕС в різних регіонах України
30 жовтня, 09:28
Андрій Макаров не служив в армії, але на початку повномасштабного вторгнення підписав контракт із ЗСУ 
Захищав Україну у складі Третьої штурмової. Згадаймо Андрія Макарова
2 листопада, 09:00
Цієї ночі РФ атакувала Одещину ударними безпілотниками
Били по всій країні. Зеленський підсумував ворожі удари за тиждень
2 листопада, 12:44

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2025
Масована атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Масована атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
РФ посилила мілітаризацію на окупованих територіях, вербуючи студентів
РФ посилила мілітаризацію на окупованих територіях, вербуючи студентів
Росія атакувала передмістя Харкова ракетами
Росія атакувала передмістя Харкова ракетами
РФ вдарила по Дніпру та області, є постраждалі, виникли пожежі: подробиці від ОВА
РФ вдарила по Дніпру та області, є постраждалі, виникли пожежі: подробиці від ОВА

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Вчора, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua