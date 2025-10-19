Ексміністр охорони здоров'я Литви рятував поранених у зоні бойових дій в Україні

Печкаускас привіз медичне обладнання, яке для України закупили литовські організації

Колишній міністр охорони здоров’я Литви Аурімас Печкаускас провів два з половиною тижні в зоні бойових дій в Україні, де допомагав лікувати поранених. Як інформує «Главком», про це пише LRT.

Сам Печкаускас розповів, що ця його поїздка в Україну була для нього вже третьою: уперше він, ще бувши міністром, навідав українські цивільні медичні заклади, а вдруге разом із колегами працював у Дніпропетровській лікарні імені Мечникова, допомагав організації TacMed Ukraine й відвідував військові медичні заклади.

Цього разу експосадовець приїхав як волонтер литовської громадської організації Blue/Yellow. За його словами, він, зокрема, працював у Донецькій області разом із мобільними хірургічними командами.

Там, каже ексміністр, він не лише навчався, а й надавав безпосередню допомогу пораненим через війну. Крім того, Печкаускас привіз медичне обладнання, яке для України закупили литовські організації.

Литовський ексміністр пояснив, що вирішив приїхати через професійну цікавість, бо він – анестезіолог-реаніматолог, але також через відповідальність: «Поки Україна воює, у нас є час на підготовку. Тому наш обов’язок – вчитися на їхньому досвіді, щоб, якщо потрібно, ми знали, що робити. Зараз не час ховатися від потенційної проблеми. І точно не буде часу вчитися, коли ця проблема виникне».

Раніше Естонія, Латвія та Литва розробляють масштабні плани евакуації цивільного населення на випадок можливої агресії Росії. Йдеться про сценарії, які передбачають переміщення сотень тисяч людей у разі вторгнення чи навіть нарощування російської військової присутності біля їхніх кордонів. Такі кроки стали реакцією на різке збільшення військових витрат Росії після початку повномасштабної війни проти України 2022 року.

Нагадаємо, російська оборонна промисловість впроваджує довгострокові зусилля для різкого збільшення виробництва танків Т-90 та відновлення довоєнних танкових резервів, що свідчить про намір Москви становити довгострокову військову загрозу для НАТО.

Також Москва випробовує реакцію НАТО: рої дронів атакували Польщу, а три МіГ-31 проникли в повітряний простір Естонії. Експерти попереджають, що недостатня рішучість Заходу лише заохочує Росію до нових провокацій.

До слова, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що кремлівський очільник Володимир Путін прагне захопити всю Україну, але розуміє, що не зможе. За словами генсека, війна, ймовірно, закінчиться переговорами з гарантіями безпеки для Києва.

Генсек НАТО неодноразово заявляв, що союзники працюють над дворівневою системою гарантій безпеки для України, яка має запобігти повторній агресії з боку Росії і гарантувати безпеку України на високому рівні. Перший рівень – це встановлення мирної угоди або припинення вогню, а другий – конкретні гарантії, які нададуть США та Європа.