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    Рада може виділити 3 млрд постраждалим від «червоної» зони

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    Передбачається, що виділені гроші простимулюють бізнес та найманих працівників - Рада може виділити 3 млрд постраждалим від «червоної» зони
    Передбачається, що виділені гроші простимулюють бізнес та найманих працівників
    фото: glavcom.ua

    Автори законопроєкту зазначають, що допомогу виділять за рахунок перевиконання планових показників надходжень до дохідної частини бюджету

    Нардепи від «Слуги народу» зареєстрували законопроєкт про 3 млрд грн допомоги для «червоних» зон адаптивного карантину. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

    Передбачається, що виділені гроші простимулюють бізнес та найманих працівників.

    «Метою законопроєкту є забезпечення соціальної підтримки застрахованих осіб у зв'язку із запровадженням на території окремих регіонів обмежувальних протиепідемічних заходів, що призвели до тимчасової зупинки діяльності суб'єктів господарювання, а також стимулювання суб'єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації», – йдеться у пояснювальній записці до документа.

    Автори законопроєкту зазначають, що допомогу виділять за рахунок перевиконання планових показників надходжень до дохідної частини бюджету.

    До слова, глава МОЗ назвав три області, які в зоні ризику потрапляння у «червону» зону.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні скоротили «жовту» зону карантину: Закарпатська область перейшла у «помаранчевий» список. У «червоній» зоні перебуває більша частина областей, а саме 17.

    Як відомо, в Україні найбільше смертей від Covid-19 за добу – понад 800. Також 8 листопада в Україні зафіксовано понад 18,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Напередодні прем'єр України назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони.

    Як відомо, 8 листопада Волинь відсьогодні перейшла у «червону» зону.

    Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відстороняють від роботи: список професій.

    Також 9 листопада МОЗ розширив перелік професій для обов’язкової Covid-вакцинації.

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    Теги: Верховна Рада гроші бізнес закон Україна карантин
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    Рада може виділити 3 млрд постраждалим від «червоної» зони