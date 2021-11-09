Рада може виділити 3 млрд постраждалим від «червоної» зони
Автори законопроєкту зазначають, що допомогу виділять за рахунок перевиконання планових показників надходжень до дохідної частини бюджету
Нардепи від «Слуги народу» зареєстрували законопроєкт про 3 млрд грн допомоги для «червоних» зон адаптивного карантину. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.
Передбачається, що виділені гроші простимулюють бізнес та найманих працівників.
«Метою законопроєкту є забезпечення соціальної підтримки застрахованих осіб у зв'язку із запровадженням на території окремих регіонів обмежувальних протиепідемічних заходів, що призвели до тимчасової зупинки діяльності суб'єктів господарювання, а також стимулювання суб'єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації», – йдеться у пояснювальній записці до документа.
Автори законопроєкту зазначають, що допомогу виділять за рахунок перевиконання планових показників надходжень до дохідної частини бюджету.
До слова, глава МОЗ назвав три області, які в зоні ризику потрапляння у «червону» зону.
Нагадаємо, сьогодні в Україні скоротили «жовту» зону карантину: Закарпатська область перейшла у «помаранчевий» список. У «червоній» зоні перебуває більша частина областей, а саме 17.
Як відомо, в Україні найбільше смертей від Covid-19 за добу – понад 800. Також 8 листопада в Україні зафіксовано понад 18,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.
Напередодні прем'єр України назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони.
Як відомо, 8 листопада Волинь відсьогодні перейшла у «червону» зону.
Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відстороняють від роботи: список професій.
Також 9 листопада МОЗ розширив перелік професій для обов’язкової Covid-вакцинації.