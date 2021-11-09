Рада може виділити 3 млрд постраждалим від «червоної» зони

Передбачається, що виділені гроші простимулюють бізнес та найманих працівників

Автори законопроєкту зазначають, що допомогу виділять за рахунок перевиконання планових показників надходжень до дохідної частини бюджету

Нардепи від «Слуги народу» зареєстрували законопроєкт про 3 млрд грн допомоги для «червоних» зон адаптивного карантину. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Передбачається, що виділені гроші простимулюють бізнес та найманих працівників.

«Метою законопроєкту є забезпечення соціальної підтримки застрахованих осіб у зв'язку із запровадженням на території окремих регіонів обмежувальних протиепідемічних заходів, що призвели до тимчасової зупинки діяльності суб'єктів господарювання, а також стимулювання суб'єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації», – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Автори законопроєкту зазначають, що допомогу виділять за рахунок перевиконання планових показників надходжень до дохідної частини бюджету.

До слова, глава МОЗ назвав три області, які в зоні ризику потрапляння у «червону» зону.

Нагадаємо, сьогодні в Україні скоротили «жовту» зону карантину: Закарпатська область перейшла у «помаранчевий» список. У «червоній» зоні перебуває більша частина областей, а саме 17.

Як відомо, в Україні найбільше смертей від Covid-19 за добу – понад 800. Також 8 листопада в Україні зафіксовано понад 18,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Напередодні прем'єр України назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони.

Як відомо, 8 листопада Волинь відсьогодні перейшла у «червону» зону.

Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відстороняють від роботи: список професій.

Також 9 листопада МОЗ розширив перелік професій для обов’язкової Covid-вакцинації.