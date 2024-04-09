Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

До якого завершення війни схилятимуть Україну?

glavcom.ua
На сьогодні, головний гарант майбутнього України, як і раніше – ЗСУ
фото: ЗСУ

Дипломатична метушня навколо війни

Мабуть, вже всі помітили, що серед західних партнерів сформувалися дві течії. США і Німеччина вважають, що з прийомом України до НАТО поспішати не треба (а краще взагалі не приймати, бо може статися щось лихе). А от Велика Британія І Франція спільно підтримують вступ України у НАТО, коли це буде можливим (тобто, це все одно не скоро).

Є розбіжності і у визначенні переможної цілі війни. Для широкого загалу у вжитку дві словесні конструкції. Штати і Німеччина повторюють, що не можна допустити поразки України. Свіжий тандем Великої Британії і Франції наполягає, що Україна має перемогти.

Але ж це словесні наперстки. А що під ними? З різних аналітичних матеріалів і публіцистичних статей можна зрозуміти наступне.

Німеччина схиляється, що непоразка України – це якщо Росія залишить за собою (там вигадають якусь дипломатично-юридичну казуїстику) Крим та Донбас, а з інших захоплених після 2022 року територій вона прибереться. Це близько до «плану Трампа» (від якого він поки що відхрещується), і, мабуть, саме цей підхід Шольц має намір обговорити з Сі Цзіньпіном на наступному тижні.

Франко-британський тандем, Британія, перш за все, вважає, що Донбас і Крим – це забагато для агресора і правильніше залишити йому лише Крим, але і той у якесь тимчасове користування (допоки не вмре Путін), а потім повинна розпочатися процедура повернення півострова Україні – щось на зразок повернення Гонконгу до Китаю.

Відповідно, британці і французи, у яких свої рахунки до Росії, підтримують постачання нам стільки зброї і фінанси (навіть допускають ввід своїх військ – але на словах!), щоб ми могли наступати і звільняти окуповані території.

А Штати і ті, хто сповідує їх підхід (таких, на жаль, більшість), вважають, що підтримку Україні треба надавати обмежено і дозовано, щоб вона поступово, контрольовано відкочувалася на фронті. Аж поки її керівництво не дозріє до початку перемовин.

Проблема в тому, що Британія і Франція самостійно не потягнуть обсяг допомоги України, який необхідний для реалізації їх відносно прийнятного підходу. А от США і Німеччина здатні це зробити, але й досі не хочуть остаточно псувати відносини з Кремлем.

І зверніть увагу, що Зеленський публічно дещо пом'якшив свою непримиренну риторику відносно переговорів з росією і зараз припускає їх можливість після звільнення окупованих після 2022 року територій.

Звісно, все це обговорюється з Китаєм, чиї відносини з Росією стають все більш схожими на стосунки сюзерена і васала, принаймні, з точки зору торговельного балансу. А у Пекіні керуються принципом: все, що економічно вигідно Китаю, є патріотичним і правильним, якби цинічно це ні виглядало для «глупих білих мавп».

Відповідно, Китай вважає Україну зоною виключних інтересів росії. Але його дратує, що війна затягується, і США та Європа змушені витрачати свої гроші на виробництво зброї для України, а не на закупівлю китайських товарів. Тобто, Китай підтримає припинення бойових дій у центрі Європи на будь-яки умовах, незалежно від того, наскільки вони відповідатимуть справедливості і міжнародному праву. Головне, щоб це примирення було довготривалим, і Китай мав змогу заробити на відновленні зруйнованого в Україні, незалежно від того, хто і як буде ці території контролювати після мирних переговорів.

Отакі розклади навколо нас. Україна продовжую апелювати до партнерів, сподіватися на них і таке інше. І критично мало робиться для того, щоб забезпечити прийнятну переговорну позицію як з партнерами, так і з агресором за рахунок внутрішньоукраїнських спроможностей.

Недоімперія переконана і переконує всіх інших (для того і був візит Лаврова у Китай) , що влітку вона прорве фронт і нав’яже свої умови капітуляції України. Нам треба вистояти – незалежно від того, якою буде західна підтримка.

Нічого нового: все вирішують фронт і тил, який працює на фронт. І ось тут визнати ситуацію повністю задовільною не виходить навіть у телемарафону.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: політика окуповані території Україна Європа путін війна росія дипломатія Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розгляд питань, пов’язаних з обороною ЄС і виходом на новий рівень підтримки Євросоюзом України у боротьбі з Росією, є безумовно позитивним як для України, так і для самого Євросоюзу
Євросоюз збільшує витрати на оборону. Чому це важливо для України
30 березня, 09:03
Віктор Орбан має серйозні проблеми всередині Угорщини
Орбан готується «окупувати» Брюссель
6 квiтня, 08:26
Співзасновник «МУР» Олександр Хоменко: «Розстріляне відродження резонує сучасним українцям…»
«Розстріляне відродження» під музику. Розмова зі співавтором проєкту, який зачепив українців Культурний фронт
12 березня, 21:20
В Україні вже понад десять років діє закон про персональні дані
Як політики використовують персональні дані українців? Питання до Порошенка і Тимошенко
13 березня, 09:45
Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow
Німеччина розглядає варіант обмін ракетами з Британією, щоб допомогти Україні зі зброєю
11 березня, 09:28
Науседа вважає, що настала черга Брюсселя робити кроки, необхідні для вступу України в ЄС
«Україна впоралася»: президент Литви закликав розпочати переговори з Києвом про вступ до ЄС
21 березня, 16:08
СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії
Соцмережа відреагувала на заклики США не бити по російських НПЗ: добірка мемів
23 березня, 10:29
Резолюція Радбезу продовжила б мандат групи експертів на рік, але вето Росії призупинить її роботу
Росія на Радбезі ООН заблокувала моніторинг санкцій проти КНДР
29 березня, 07:15
Окупанти атакували Харків безпілотниками: загинули рятувальники (оновлено)
Окупанти атакували Харків безпілотниками: загинули рятувальники (оновлено)
4 квiтня, 02:51

Олександр Кочетков

До якого завершення війни схилятимуть Україну?
До якого завершення війни схилятимуть Україну?
Введення військ країн НАТО в Україну – на користь чи навпаки?
Введення військ країн НАТО в Україну – на користь чи навпаки?
Нова загроза: Фактори, що стоять за повітряними атаками
Нова загроза: Фактори, що стоять за повітряними атаками
Політична турбулентність у США. Випадковість чи неминучість?
Політична турбулентність у США. Випадковість чи неминучість?
Недоімперія вмирає. Коли чекати на її кінець?
Недоімперія вмирає. Коли чекати на її кінець?
Ракетна атака на Київ: ворог шукає слабкості у протиракетній обороні
Ракетна атака на Київ: ворог шукає слабкості у протиракетній обороні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Розтратив понад 3,5 млн грн «бойових» виплат: командир військової частини отримав підозру
13K
Євростат повідомив, із яких країн ЄС активно виїжджають українські біженці
7442
США передали Україні трофейну іранську зброю
7216
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
6506
Прорив дамби в Орську: росіяни знайшли незвичайних винуватців (відео)
5134
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка

Новини

На фронті загинув український актор Андрій Доманський
Сьогодні, 17:56
США передали Україні трофейну іранську зброю
Сьогодні, 16:07
ДТЕК шукає у Східній Європі обладнання для відновлення ТЕС після обстрілів – Тімченко
Сьогодні, 15:36
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
Сьогодні, 15:20
«Мріяв грати за Україну»: мати вбитого у фунікулері підлітка розповіла щемливі подробиці
Сьогодні, 14:41
Волкер: Дуже важливо, щоб у Росії не було безвитратної війни
Сьогодні, 13:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua