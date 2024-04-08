Головна Думки вголос Іван Киричевський
search button user button menu button
Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Росіяни почали отримувати адекватну відповідь за свої удари по нашому Харкову

glavcom.ua
Українські воїни продовжують стримувати російську агресію
фото: ЗСУ

По ситуації на фронті та по війні загалом

Учора в напрямку Бєлгородської області полетіли навіть реактивні дрони-камікадзе поки що невідомого типу.

Ворожі джерела вважають, що то могла бути переробка із британського реактивного дрона-мішені Banshee Jet 80, а деякі західні аналітики ще в лютому 2024 року писали про те, що в України з’явились свої потужні реактивні дрони з трикутним крилом та бойовою частиною мінімум 20 кілограмів.

Продовжуючи історію із ударами наших дронів по російським окупантам. Протягом вихідних у відкритому доступі з’явились супутникові знімки ворожого аеродрому «Морозовск», і там на знімках видно сліди розривів від «прильотів» наших БПЛА, але літаки ворога там виглядають ззовні цілими.

На основі чого деякі західні ресурси поспішили заявити, що мовляв ця п’ятнична атака наших дронів не дала очікуваного результату.

Але тут треба розуміти наступне. Ефект в стилі «просто горить купа уламків на місці літака» буває хіба що від прильоту потужної бомби в кількасот кілограмів.

Наші БПЛА зазвичай оснащені уламково-фугасними чи кумулятивними бойовими частинами в кілька десятків кілограм, розрив чи влучання яких може дати суттєві пошкодження літаку на стоянці, але їх знімок супутника з комерційною якістю не покаже, тут треба опиратись і на «інсайдерські» розвіддані чи фото «з тієї сторони» також.

Як це було наприклад в історії із знищенням ATACMS російських вертольотів на аеродромах в Луганську та Бердянську в жовтні 2023 року.

За напрямками по фронту:

Бахмутський напрямок

Почнемо на цей раз із Бахмутського, бо до нього буде справедливо прикуто зараз найбільше уваги, і ось чому.

Як можемо помітити, Генштаб в своїх зведеннях почав включати до Бахмутського напрямку й Білогорівку Луганської області, що на перший погляд може виглядати нелогічним.

Але насправді своя логіка там є – можна припустити, що зараз наше військове командування уже оцінює, що Бахмутський буде головним напрямком російського наступу, і мета удару армії РФ там не просто вийти на Часів Яр, але й створити умови та наступати далі на Краматорськ і Слов’янськ.

Втім, тут треба розуміти й те, що тут ворогу доведеться наступати по ширині фронту мінімум 60 кілометрів, що йому вже обіцяє значно вищу складність, аніж навіть як йшли бої за Авдіївку.

Куп’янський та Лиманський напрямки 

Отут є показовим, що ворог був вимушений розширювати зусилля на Бахмутському напрямку після невдачі свого наступу в напрямках та Куп’янськ та Лиман, і де наші воїни отримали тактичні успіхи.

Але не можна сказати, що тут обстановка не є напруженою – на вихідних в районі Тернів фіксувалась масштабна атака 6-го танкового полку армії РФ, яка однак завершилась розгромом росіян, а в руки наших бійців потратив особливо цінний трофейний Т-72Б3 зразка 2022 року з особливо потужним РЕБом.

Авдіївський напрямок

Судячи з усього, тепер для російських нападників цей напрямок стане «допоміжним» саме в плані задуму, але не в плані залучення сил та засобів.

Після результативних заходів від ЗСУ по обороні росіяни й тут вимушено «звузили» зусилля та сконцентрувались на відтинку біля Тоненького та Невельського.

Новопавлівський напрямок – судячи з усього, росіяни тут мають намір зберігати активність своїх атак, залучення авіації їм тут не допомагає прорвати оборону ЗСУ вже кілька тижнів поспіль.

Південь загалом – ворожі штурми в районах біля Кринок, Роботиного та Старомайорського завдяки ефективним діям наших воїнів продовжують лишатись безрезультативними в плані просування.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: фронт ворог війна Лиман Слов’янськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Противник активно намагається пробитися у східну частину міста Часів Яр
Битва за Краматорськ. На що розраховує Росія
Вчора, 12:00
«Церковна організація, зʼєднана із світовим Православʼям через РПЦ, є частиною РПЦ»
Що вас тримає у Московській церкві?
31 березня, 06:54
Макрон розумів, що «ситуація в Україні погіршується, а війна затягується»
Макрон заявляв про намір відправити військових до Одеси – ЗМІ
14 березня, 22:15
Якщо особа ухилиться від служби, їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років
Законопроєкт про мобілізацію в'язнів. Стало відомо, хто зможе вступити до ЗСУ
15 березня, 21:05
Під час пресконференції за підсумками «виборів», диктатор пообіцяв, що Росія зробить усе для забезпечення «захисту» тимчасово окупованої України
Як «перемога» Путіна на «виборах» вплине на війну в Україні: аналіз ISW
19 березня, 07:47
Окупанти посилили використання хімічної зброї на одному з напрямків: аналіз ISW
Окупанти посилили використання хімічної зброї на одному з напрямків: аналіз ISW
24 березня, 04:21
Посол: У світобаченні Папи Римського немає лише одного виміру, адже це величезний комплекс уявлень про світ і соціальну справедливість у ньому
«Путін – реінкарнація диявола». Посол у Ватикані оцінив заяву Папи Римського про «білий прапор»
25 березня, 18:54
Як повідомляє Newsweek, Лапін є найбільш ймовірним кандидатом на посаду командувача Ленінградського військового округу
Путін вигадав, як захистити Росію від НАТО
1 квiтня, 19:04
Патріарх Кирило є єпископом РПЦ, який неодноразово закликав росіян йти на війну проти України та наголошував, що «Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму»
З'їзд РПЦ благословив Путіна на повне знищення України
28 березня, 11:44

Іван Киричевський

Росіяни почали отримувати адекватну відповідь за свої удари по нашому Харкову
Росіяни почали отримувати адекватну відповідь за свої удари по нашому Харкову
Чи будуть у новому пакеті від США касетні Atacms?
Чи будуть у новому пакеті від США касетні Atacms?
Ракети Taurus: недоліки та переваги
Ракети Taurus: недоліки та переваги
Молдова vs Придністров'я. Хто сильніше?
Молдова vs Придністров'я. Хто сильніше?
Росія зміцнює свій військовий потенціал. Наскільки вдало?
Росія зміцнює свій військовий потенціал. Наскільки вдало?
«Доктрина Герасимова» в РФ не просто досі живе, вона працює з новою успішністю
«Доктрина Герасимова» в РФ не просто досі живе, вона працює з новою успішністю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Закон про мобілізацію: депутати завершили розгляд правок
16K
Ще двом російським областям загрожує підтоплення, Путін здивував реакцією на паводок
7994
Існує загроза забруднення повітря: влада Звягеля звернулася до містян після обстрілу РФ
5927
На українських біженців у Чехії очікують зміни: що потрібно знати
5285
До Каховського водосховища повертається вода: еколог пояснив причину
4582
На Київщині повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Засуджена за хабар «ексміністр» Криму хоче воювати проти України
Сьогодні, 14:17
Два роки після удару РФ по вокзалу в Краматорську: в Україні вшанували пам’ять загиблих
Сьогодні, 13:52
Українські підприємства стикаються з браком персоналу через мобілізацію та міграцію – НБУ
Сьогодні, 12:56
Бундесвер відправив до Литви бригаду для посилення східного флангу НАТО
Сьогодні, 12:40
Зеленський заявив, що влада робить все, щоб дати Харкову більше захисту
Сьогодні, 12:04
Українська диригентка назвала «свободою слова» виконання творів Чайковського
Сьогодні, 11:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua