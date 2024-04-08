Росіяни почали отримувати адекватну відповідь за свої удари по нашому Харкову

По ситуації на фронті та по війні загалом

Учора в напрямку Бєлгородської області полетіли навіть реактивні дрони-камікадзе поки що невідомого типу.

Ворожі джерела вважають, що то могла бути переробка із британського реактивного дрона-мішені Banshee Jet 80, а деякі західні аналітики ще в лютому 2024 року писали про те, що в України з’явились свої потужні реактивні дрони з трикутним крилом та бойовою частиною мінімум 20 кілограмів.

Продовжуючи історію із ударами наших дронів по російським окупантам. Протягом вихідних у відкритому доступі з’явились супутникові знімки ворожого аеродрому «Морозовск», і там на знімках видно сліди розривів від «прильотів» наших БПЛА, але літаки ворога там виглядають ззовні цілими.

На основі чого деякі західні ресурси поспішили заявити, що мовляв ця п’ятнична атака наших дронів не дала очікуваного результату.

Але тут треба розуміти наступне. Ефект в стилі «просто горить купа уламків на місці літака» буває хіба що від прильоту потужної бомби в кількасот кілограмів.

Наші БПЛА зазвичай оснащені уламково-фугасними чи кумулятивними бойовими частинами в кілька десятків кілограм, розрив чи влучання яких може дати суттєві пошкодження літаку на стоянці, але їх знімок супутника з комерційною якістю не покаже, тут треба опиратись і на «інсайдерські» розвіддані чи фото «з тієї сторони» також.

Як це було наприклад в історії із знищенням ATACMS російських вертольотів на аеродромах в Луганську та Бердянську в жовтні 2023 року.

За напрямками по фронту:

Бахмутський напрямок

Почнемо на цей раз із Бахмутського, бо до нього буде справедливо прикуто зараз найбільше уваги, і ось чому.

Як можемо помітити, Генштаб в своїх зведеннях почав включати до Бахмутського напрямку й Білогорівку Луганської області, що на перший погляд може виглядати нелогічним.

Але насправді своя логіка там є – можна припустити, що зараз наше військове командування уже оцінює, що Бахмутський буде головним напрямком російського наступу, і мета удару армії РФ там не просто вийти на Часів Яр, але й створити умови та наступати далі на Краматорськ і Слов’янськ.

Втім, тут треба розуміти й те, що тут ворогу доведеться наступати по ширині фронту мінімум 60 кілометрів, що йому вже обіцяє значно вищу складність, аніж навіть як йшли бої за Авдіївку.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Отут є показовим, що ворог був вимушений розширювати зусилля на Бахмутському напрямку після невдачі свого наступу в напрямках та Куп’янськ та Лиман, і де наші воїни отримали тактичні успіхи.

Але не можна сказати, що тут обстановка не є напруженою – на вихідних в районі Тернів фіксувалась масштабна атака 6-го танкового полку армії РФ, яка однак завершилась розгромом росіян, а в руки наших бійців потратив особливо цінний трофейний Т-72Б3 зразка 2022 року з особливо потужним РЕБом.

Авдіївський напрямок

Судячи з усього, тепер для російських нападників цей напрямок стане «допоміжним» саме в плані задуму, але не в плані залучення сил та засобів.

Після результативних заходів від ЗСУ по обороні росіяни й тут вимушено «звузили» зусилля та сконцентрувались на відтинку біля Тоненького та Невельського.

Новопавлівський напрямок – судячи з усього, росіяни тут мають намір зберігати активність своїх атак, залучення авіації їм тут не допомагає прорвати оборону ЗСУ вже кілька тижнів поспіль.

Південь загалом – ворожі штурми в районах біля Кринок, Роботиного та Старомайорського завдяки ефективним діям наших воїнів продовжують лишатись безрезультативними в плані просування.