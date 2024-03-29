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Росія на Радбезі ООН заблокувала моніторинг санкцій проти КНДР

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія на Радбезі ООН заблокувала моніторинг санкцій проти КНДР
Резолюція Радбезу продовжила б мандат групи експертів на рік, але вето Росії призупинить її роботу
фото: Reuters

РФ ще ніколи не блокувала діяльність групи експертів з моніторингу санкцій, накладених на Північну Корею

Росія наклала вето на резолюцію ООН, яка стосувалася продовження моніторингу санкцій проти Північної Кореї. Про це пише Associated Press.

За 14 років існування групи експертів з моніторингу санкцій, накладених на Північну Корею через розширення ядерної програми, Росія ще ніколи не блокувала її діяльність. Цього разу під час голосування вона проголосувала проти, Китай утримався, а решта 13 членів Радбезу ООН підтримали резолюцію.

Резолюція Ради Безпеки продовжила б мандат групи експертів на рік, але вето Росії призупинить її роботу, коли її поточний мандат закінчиться наприкінці квітня. Рішення Радбезу не стосується чинності самих санкцій проти КНДР.

Перед голосуванням постійний представник Росії в ООН Василь Небензя звинуватив країни Заходу у спробах «задушити» Північну Корею, а також назвав санкції «неактуальними» та «відірваними від реальності» у стримуванні ядерної програми КНДР.

Він також звинуватив групу експертів ООН у тому, що вона «все більше грає на руку західним підходам, передруковує упереджену інформацію та аналізує газетні заголовки та фотографії низької якості». За його словами, експерти «по суті визнають свою неспроможність дати тверезі оцінки статусу режиму санкцій».

Реакція інших країн

Заступник представника США Роберт Вуд назвав роботу групи «надзвичайно важливою» та звинуватив Москву в спробах замовчати «незалежні об’єктивні розслідування», оскільки в 2023 році група «почала повідомляти про кричущі порушення Росією резолюцій Ради Безпеки ООН».

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі засудив вето Росії як «безрозсудну дію», яка підриває санкції, запроваджені проти Північної Кореї. Водночас він застеріг від поглиблення співпраці між Північною Кореєю та Росією, особливо, тому що Північна Корея продовжує постачати Росії зброю для війни проти України.

Представниця Великої Британії Барбара Вудворд зауважила, що вето дасть Росії «свободу, щоб ухилятися від санкцій і порушувати їх для отримання зброї, яка буде використана проти України».

Посол Франції в ООН Ніколя де Рів'єр додав, що Північна Корея надає Росії військові матеріали на підтримку її агресії проти України, порушуючи багато резолюцій, за які проголосувала Росія.

Реакція України

Міністерство закордонних справ України наголошує, що протягом останніх 14 років група експертів відігравала важливу роль у здійсненні незалежного та об’єктивного моніторингу і розслідування дотримання санкцій щодо КНДР. Зокрема, викривала незаконний розвиток Пхеньяном ядерної та ракетної програм, але з 30 квітня 2024 року через російське вето експерти припинять свою діяльність.

«Це серйозний підрив міжнародного режиму нерозповсюдження та серйозний удар по санкційному механізму проти КНДР в цілому, який тепер також опиняється під загрозою», – йдеться в повідомленні МЗС України.

У зовнішньо політичному відомстві також зауважили, що Росія застосувала вето саме у той час, коли група експертів офіційно розпочала розслідування порушень Москвою запровадженого проти КНДР режиму збройового ембарго внаслідок закупівлі у Пхеньяна озброєнь та боєприпасів, зокрема балістичних ракет, що росіяни використовують у війні проти України.

«Фактично, це явка з повинною, яка підтверджує отримання Москвою озброєнь та боєприпасів у порушення санкцій та використання зброї північнокорейського походження у війні проти України», – зазначає МЗС.

Нагадаємо, поки США зволікають з виділенням допомоги для України, Росія працює над створенням коаліції зі своїми союзниками. Як зазначають в Інституті з вивчення війни, мовиться про Іран, КНДР та Китай.

Як повідомлялося, у Південній Кореї вважають, що КНДР з минулого року відправила в Росію близько 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.

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Теги: росія санкції Північна Корея Радбез ООН

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