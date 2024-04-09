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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює в Сполучених Штатах Америки

Конгрес США відновлює роботу після великодніх канікул. На що чекати Україні

glavcom.ua
Всупереч обіцянкам, Майк Джонсон знову відкладає голосування за допомогу для України на невизначений термін
фото: Depositphotos

Три варіанти розвитку ситуації навколо американської допомоги для України

Вже сьогодні Конгрес США відновлює роботу після великодніх канікул. Раніше спікер Джонсон обіцяв взятись за допомогу Україні після того, як законодавці повернуться до Вашингтона. Коли і в якому вигляді це може відбутись? В цілому, зараз є кілька варіантів розвитку подій.

Варіант 1

На голосування Палати представників виносять допомогу для України, Ізраїлю і тд в тому вигляді, як її ухвалили в Сенаті, і як цього просив Білий дім. Для Києва тут закладено близько 60 млрд. Це найшвидший варіант. В разі ухвалення законопроект лягає на підпис Байдена.

Cаме на цьому варіанті наполягає Білий дім. Politico пише, що команда президента приватно працює із Джонсоном, щоб він погодився на 60 млрд для України – а якщо MAGA-республіканці через це захочуть відправити спікера у відставку, демократи допоможуть йому зберегти крісло.

Варіант 2

Розгляд нового законопроекту зі змінами (тут Джонсон припустив надання допомоги для України в позику чи кредит). Це довший шлях, бо тоді Сенат мусив би розглянути документ знову – і ми памʼятаємо, як складно було зібрати голоси першого разу. Також невідомо, чи підтримає цей варіант Білий дім.

Втім, конкретних напрацювань нового законопроекту команда Майка Джонсона поки не представила. Називають різні опції, як ця позика може виглядати. Одна з пропозицій, яку раніше озвучив спікер – використати для оплати допомоги заморожені активи російських олігархів.

Варіант 3

Всупереч обіцянкам, Майк Джонсон знову відкладає голосування за допомогу для України на невизначений термін. В такому разі конгресмени можуть розглянути це питання в обхід спікера. Для цього у Палаті представників потрібно зібрати 218 підписів. Наразі є 191.

Коли може відбутись голосування, безвідносно до того, в якому воно буде вигляді? Медіа та експерти називають різні терміни – хтось каже про середину квітня, хтось говорить про травень. Але з досвіду останніх місяців (півроку), говорити щось із певністю тут складно.

В посольстві України у США сподіваються, що це відбудеться якомога швидше. Там активно працюють з представниками обох партій, і безпосередньо з Майком Джонсоном, аби цю підтримку забезпечити. Кажуть, що найкращою опцію, звісно, стала б безоплатна допомога – так, як це було раніше.

Чи погодиться Київ на допомогу в позику чи кредит? В останньому інтервʼю Зеленський сказав, що Україна прийме будь-який варіант. «Якби ви запропонували Україні дати пакет у кредит сьогодні, або безкоштовно через рік, то ми сказали б – тільки сьогодні».

Словом, ситуація приблизно така. Вже пізніше сьогодні очікуємо більше інформації. Сподіваюсь, незабаром будемо мати повнішу картину.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: кредит Україна США військова допомога

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