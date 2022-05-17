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    Путін вже політичний мрець

    Скільки російський президент ще протримається при владі? - Путін вже політичний мрець
    Скільки російський президент ще протримається при владі?
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    «Капітуляція РФ» все активніше мусується в рашистських медіа

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    В Штатах, Европе и даже Китае удивительно синхронно появились публикации об угрозах, которые несет миру российско-украинская война. Это однозначно кремлевская информационная спецоперация. На это указывает, что агрессия РФ обтекаемо именуется там «конфликтом в Украине», а также обязательно упоминание, что в «конфликте» участвует ядерная держава – последний аргумент рашистов, который они затерли до дыр, как старый носок.

    Смысл этих публикаций в том, что Украина несет человеческие потери, разрушается ее инфраструктура, терпит убытки экономика – короче, беда непонятно откуда вдруг свалилась на Украину. И цивилизованному миру, прежде всего, США, надо прекратить поддержку Украины. А вместо этого надавить на Украину, чтобы она срочно заключила мирный договор, естественно, «с учетом законных интересов России», и весь ужас сразу кончится. И даже голода в мире не произойдет.

    Гуманизм по-рашистски называется. Это как если бы маньяк обратился к полицейским с предложением подержать жертву, чтобы она не сопротивлялась. И тогда он зарежет ее быстрее, и жертва будет меньше страдать.

    Понятно, что мирный договор, на который намекается, подразумевает признание Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» независимыми. Но полагаю, если начать переговариваться всерьез, то Кремль забудет о Донбассе, ограничившись Крымом и внеблоковым статусом Украины, что можно продать россиянам как исходно запланированную цель «спецоперации».

    Насколько мне известно, на сегодня Украина отказалась обсуждать кремлевские хотелки, и получила поддержку этой своей позиции от США и Великобритании.

    Но сам факт такого вброса весьма примечателен. А если добавить, что «капитуляция РФ», все активнее муссируемая на рашистских пабликах, вдруг перекочевала в лексикон рашистских топ-дипломатов, то ясно: в Кремле подгорает просто вулканически. И военное поражение в Украине считается вполне реальным.

    А это, в свою очередь, означает, что в Кремле начинается типично российская игра без правил «Найди врага народа», который виноват во всем. Либо дряхлеющий фюрер удержит власть, и тогда он назначит крайними силовиков из Минобороны, Генштаба, ФСБ и прочих ведомств, а также ряд губернаторов, не справившихся со скрытой мобилизацией. Либо силовики смогут договориться, подтянут кое-каких крупных бизнесменов, и, подобно Хрущевскому ХХ съезду КПСС, объявят развенчание культа личности Путина, поставившего РФ на грань краха.

    Суть в том, что если посол РФ в США просто употребляет термин «капитуляция», значит, путинский режим уже сдох. И сам Путин политически тоже мертв – подобно крейсеру «Москва» его еще пытаются куда-то буксировать, но он уже на дне. И в Кремле и вокруг него это понимают, поэтому потенциальные антипутинские заговорщики могут кучковаться, чтобы облечь фактически произошедшее в юридические формы.

    А нам надо побеждать: пядь за пядью освобождать Украину от оккупации. На этом сейчас держится большинство мировых раскладов.

    Джерело: блог Олександра Кочеткова

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    Теги: росія окупанти США ФСБ війна путін держава Україна окупація #stoprussia
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    Путін вже політичний мрець