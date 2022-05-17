Путін вже політичний мрець

«Капітуляція РФ» все активніше мусується в рашистських медіа

Мовою оригіналу

В Штатах, Европе и даже Китае удивительно синхронно появились публикации об угрозах, которые несет миру российско-украинская война. Это однозначно кремлевская информационная спецоперация. На это указывает, что агрессия РФ обтекаемо именуется там «конфликтом в Украине», а также обязательно упоминание, что в «конфликте» участвует ядерная держава – последний аргумент рашистов, который они затерли до дыр, как старый носок.

Смысл этих публикаций в том, что Украина несет человеческие потери, разрушается ее инфраструктура, терпит убытки экономика – короче, беда непонятно откуда вдруг свалилась на Украину. И цивилизованному миру, прежде всего, США, надо прекратить поддержку Украины. А вместо этого надавить на Украину, чтобы она срочно заключила мирный договор, естественно, «с учетом законных интересов России», и весь ужас сразу кончится. И даже голода в мире не произойдет.

Гуманизм по-рашистски называется. Это как если бы маньяк обратился к полицейским с предложением подержать жертву, чтобы она не сопротивлялась. И тогда он зарежет ее быстрее, и жертва будет меньше страдать.

Понятно, что мирный договор, на который намекается, подразумевает признание Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» независимыми. Но полагаю, если начать переговариваться всерьез, то Кремль забудет о Донбассе, ограничившись Крымом и внеблоковым статусом Украины, что можно продать россиянам как исходно запланированную цель «спецоперации».

Насколько мне известно, на сегодня Украина отказалась обсуждать кремлевские хотелки, и получила поддержку этой своей позиции от США и Великобритании.

Но сам факт такого вброса весьма примечателен. А если добавить, что «капитуляция РФ», все активнее муссируемая на рашистских пабликах, вдруг перекочевала в лексикон рашистских топ-дипломатов, то ясно: в Кремле подгорает просто вулканически. И военное поражение в Украине считается вполне реальным.

А это, в свою очередь, означает, что в Кремле начинается типично российская игра без правил «Найди врага народа», который виноват во всем. Либо дряхлеющий фюрер удержит власть, и тогда он назначит крайними силовиков из Минобороны, Генштаба, ФСБ и прочих ведомств, а также ряд губернаторов, не справившихся со скрытой мобилизацией. Либо силовики смогут договориться, подтянут кое-каких крупных бизнесменов, и, подобно Хрущевскому ХХ съезду КПСС, объявят развенчание культа личности Путина, поставившего РФ на грань краха.

Суть в том, что если посол РФ в США просто употребляет термин «капитуляция», значит, путинский режим уже сдох. И сам Путин политически тоже мертв – подобно крейсеру «Москва» его еще пытаются куда-то буксировать, но он уже на дне. И в Кремле и вокруг него это понимают, поэтому потенциальные антипутинские заговорщики могут кучковаться, чтобы облечь фактически произошедшее в юридические формы.

А нам надо побеждать: пядь за пядью освобождать Украину от оккупации. На этом сейчас держится большинство мировых раскладов.

Джерело: блог Олександра Кочеткова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.