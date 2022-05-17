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    Швеція підписала заявку на вступ до НАТО

    Швеція підписала заявку на вступ до НАТО

    Документ буде подаватися разом із заявкою Фінляндії

    Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ країни до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє SVT.

    Повідомляється, що сьогодні вранці Лінде підписала документ, перебуваючи в офісі Міністерства закордонних справ у Стокгольмі.

    «Це сприймається як велика, серйозна подія, як крок, який ми вважаємо найкращим для Швеції», - прокоментувала міністерка.

    Вона додала, що документ буде подаватися разом із заявкою Фінляндії. Очікується, що фінський парламент сьогодні винесе остаточне рішення, а президент Саулі Нііністьо схвалить його, перебуваючи з візитом у Швеції.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що три європейські країни – крім Норвегії, ще Данія та Ісландія – готові допомогти Фінляндії та Швеції у випадку агресії з боку Росії.

    Нагадаємо, що Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО. На це натякнув один із найагресивніших кремлівських можновладців, відомий своїми різками заявами, третій президент Росії Дмитро Медведєв.

    Додамо, що колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Швеція та Фінляндія повинні скористатися можливістю якнайшвидше вступити до НАТО, поки президент Росії Володимир Путін зайнятий війною проти України.

    Теги: Швеція росія окупанти НАТО війна Україна окупація #stoprussia
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    Швеція підписала заявку на вступ до НАТО