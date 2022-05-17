Українці зламали сценарій власної історії

Рано чи пізно війна завершиться нашою перемогою і перетвориться в легенду

Ця війна назавжди змінить ключовий історичний архетип української нації з героїчної поразки на героїчну перемогу.

Згадайте. УПА веде довгий героїчний спротив проти кровожерливої радянської машини, але врешті-решт розгромлена нею. Учасники визвольних змагань 1917-1921 років жертвують своїм життям, щоб здобути незалежність від Російської імперії, але та перемагає. Козаки відчайдушно б'ються на два фронти, щоб зберегти свою незалежну державу, але зазнають невдачі.

Але цього разу українці зламали старий сценарій. Захисники острова Зміїний кидають виклик ворожому флагману, вважаються загиблими, але дивовижним чином рятуються, після чого вже крейсер «Москва» відправляється на морське дно. Оборонці Києва, Чернігова і Харкова громлять фашистів, що планували здійснити черговий геноцид українців, але замість цього самі отримали криваву баню. Азовці жертвують своїми життями, героїчно захищаючи місто і відтягуючи війська агресора, що передвизначає колапс російського наступу на Донбасі. Українські трактористи, прадідів та брабабусь яких совєти морили голодом, розтягують російську бронетехніку. «Знищена в перші дні війни» українська авіація зухвало бомбить Бєлгород.

Українці та українки страждають, борються, гинуть, дивовижним чином рятуються і рятують інших. І перемагають попри всі шанси і прогнози. Рано чи пізно війна завершиться нашою перемогою і перетвориться в легенду. Нову історію Давіда проти Голіафа. Нову битву при Марафоні. Нове диво на Віслі. За століття цю історію будуть переказувати з уст в уста в українських родинах. За віка українські діти будуть зростати знаючи, що колись батьки їх батьків вирвали право на існування і процвітання з щелеп абсолютного зла. Здобули перемогу, яку весь світ вважав неможливою. І що неможливого для них не існує.

Джерело: блог Івана Примаченка

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