Над Троїцькою церквою Києво-Печерської лаври засяяв оновлений хрест

Реставрація Троїцької надбрамної церкви, збудованої у XII столітті, розпочалася ще у 2018 році

Чин свячення хреста на Соборній площі звершив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної Церкви України Єпископ Авраамій

У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» сьогодні, 15 квітня, освятили та встановили останній відреставрований хрест на Троїцьку надбрамну церкву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Чин освячення хреста на Соборній площі звершив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної Церкви України Єпископ Авраамій фото: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

Повідомляється, що чин освячення хреста на Соборній площі звершив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної Церкви України Єпископ Авраамій.

За словами гендиректора Заповідника Максима Остапенка, встановлення цього елемента знаменує старт завершального етапу реставрації однієї з найдавніших і найцінніших архітектурних памʼяток та святинь України.

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Чин освячення хреста на Соборній площ 15 квітня 2025 року фото: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

«Цим актом ми символічно і фактично розпочали відновлення реставрації. Після повного зупинення робіт у 2022 році, лише в грудні 2024-го нам вдалося повернутися до проєкту. Завдяки підтримці команди Work.ua та Artur Mikhno завершено ключові покрівельні роботи, і тепер можемо рухатися далі. Цей хрест - не просто архітектурна деталь, а знак того, що святиня відновлюється. І ми не полишаємо своє», – наголосив Остапенко.

Реставрація Троїцької надбрамної церкви, збудованої у XII столітті, розпочалася ще у 2018 році в межах програми Президента України «Велика реставрація». До 2022 року вдалося виконати близько 75% робіт. Через повномасштабне вторгнення Росії проєкт довелося призупинити. Повернення до процесу відновлення стало можливим лише наприкінці 2024 року.

Троїцька церква - одна з небагатьох споруд на території Лаври, що збереглася практично без перебудов з часів України-Руси фото: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

Троїцька церква - одна з небагатьох споруд на території Лаври, що збереглася практично без перебудов з часів України-Руси. У добу Івана Мазепи вона була оздоблена у стилі українського бароко, доповнена ліпниною і живописом. Церква розташована над Святою Брамою – головним входом до Лаври, що впродовж століть залишався одним із найшанованіших сакральних місць Києва.

«Встановлення хреста стало не лише черговим кроком у процесі реставрації, а й символом віри у відновлення. У дні, коли Україна переживає важкі випробування, повернення хреста на святиню є твердженням того, що ми стоїмо, дбаємо та зберігаємо своє», - додали у «Києво-Печерській лаврі».

Нагадаємо, 8 березня рятувальники зняли обвалений хрест із купола храму Києво-Печерської лаври.

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розпочав підготовчі роботи для реставрації великого іконостаса Успенського собору за фінансової підтримки Благодійного Фонду «Українська Лавра». Зазначається, що за 25 років сакральна реліквія зазнала значних пошкоджень. Серед них – відшарування шпаклівок разом із сусальним золотом, руйнування фарбового шару, а також потенційні деформації дерев’яної основи. Для визначення точного обсягу робіт фахівці заповідника планують використати будівельне риштування, що дозволить оглянути стан верхніх частин іконостаса.