Головна Київ Новини
search button user button menu button

Над Троїцькою церквою Києво-Печерської лаври засяяв оновлений хрест

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Над Троїцькою церквою Києво-Печерської лаври засяяв оновлений хрест
Реставрація Троїцької надбрамної церкви, збудованої у XII столітті, розпочалася ще у 2018 році
фото: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

Чин свячення хреста на Соборній площі звершив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної Церкви України Єпископ Авраамій

У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» сьогодні, 15 квітня,  освятили та встановили останній відреставрований хрест на Троїцьку надбрамну церкву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». 

Чин освячення хреста на Соборній площі звершив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної Церкви України Єпископ Авраамій
Чин освячення хреста на Соборній площі звершив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної Церкви України Єпископ Авраамій
фото: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

Повідомляється, що чин освячення хреста на Соборній площі звершив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної Церкви України Єпископ Авраамій.

За словами гендиректора Заповідника Максима Остапенка, встановлення цього елемента знаменує старт завершального етапу реставрації однієї з найдавніших і найцінніших архітектурних памʼяток та святинь України.

15 фото
На весь екран
Чин освячення хреста на Соборній площ 15 квітня 2025 року
фото: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

«Цим актом ми символічно і фактично розпочали відновлення реставрації. Після повного зупинення робіт у 2022 році, лише в грудні 2024-го нам вдалося повернутися до проєкту. Завдяки підтримці команди Work.ua та Artur Mikhno завершено ключові покрівельні роботи, і тепер можемо рухатися далі. Цей хрест - не просто архітектурна деталь, а знак того, що святиня відновлюється. І ми не полишаємо своє», – наголосив Остапенко. 

Реставрація Троїцької надбрамної церкви, збудованої у XII столітті, розпочалася ще у 2018 році в межах програми Президента України «Велика реставрація». До 2022 року вдалося виконати близько 75% робіт. Через повномасштабне вторгнення Росії проєкт довелося призупинити. Повернення до процесу відновлення стало можливим лише наприкінці 2024 року.

Троїцька церква - одна з небагатьох споруд на території Лаври, що збереглася практично без перебудов з часів України-Руси
Троїцька церква - одна з небагатьох споруд на території Лаври, що збереглася практично без перебудов з часів України-Руси
фото: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

Троїцька церква - одна з небагатьох споруд на території Лаври, що збереглася практично без перебудов з часів України-Руси. У добу Івана Мазепи вона була оздоблена у стилі українського бароко, доповнена ліпниною і живописом. Церква розташована над Святою Брамою – головним входом до Лаври, що впродовж століть залишався одним із найшанованіших сакральних місць Києва.

«Встановлення хреста стало не лише черговим кроком у процесі реставрації, а й символом віри у відновлення. У дні, коли Україна переживає важкі випробування, повернення хреста на святиню є твердженням того, що ми стоїмо, дбаємо та зберігаємо своє», - додали у «Києво-Печерській лаврі». 

Нагадаємо,  8 березня рятувальники зняли обвалений хрест із купола храму Києво-Печерської лаври. 

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розпочав підготовчі роботи для реставрації великого іконостаса Успенського собору за фінансової підтримки Благодійного Фонду «Українська Лавра». Зазначається, що за 25 років сакральна реліквія зазнала значних пошкоджень. Серед них – відшарування шпаклівок разом із сусальним золотом, руйнування фарбового шару, а також потенційні деформації дерев’яної основи. Для визначення точного обсягу робіт фахівці заповідника планують використати будівельне риштування, що дозволить оглянути стан верхніх частин іконостаса.

Читайте також:

Теги: церква Україна Києво-Печерська лавра реставрація свято хрест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для США було важливо зрозуміти всю проблематику ситуації, і Кремль у цьому допоміг
Чому перемир'я неможливе? Росія хоче диктувати умови, а не шукати мир
15 березня, 20:05
Заміна тимчасових органів оперативно-тактичного управління на корпуси, як очікують, позитивно позначиться на ситуації на полі бою
Система Наполеона. ЗСУ переходять на корпусну систему: що це означає Технології війни
18 березня, 12:00
В угоді про запровадження режиму тиші має бути чітко вказаний термін, вважає президент
Зеленський розповів, що Україна робитиме під час 30-денного перемир’я з Росією
15 березня, 16:52
На консервацію токсикологічного корпусу №3 виділено 5,46 млн грн
Консервація замість ремонту. «Охматдит» пояснив, куди підуть ще 6,3 млн грн пожертв
16 березня, 10:21
Прем’єр Моді висловився щодо війни в Україні
Прем'єр Індії емоційно звернувся до Зеленського
17 березня, 10:26
У перші роки Незалежності в Україні було знищено чимало старої радянської техніки та боєприпасів
Росія готувала Донбас до захоплення з середини 90-х. Полковник ЗСУ навів докази
19 березня, 11:24
Рютте заявив, що війна може закінчитися завтра
Генсек НАТО зробив прогноз про закінчення війни в Україні
5 квiтня, 17:16
«Навіщо повідомляти Путіна, яким є ваш ліміт у допомозі Україні? Це дозволяє йому дозволяє відкалібрувати свої дії»
Експосол Шамшур: Західні заяви допомагають Путіну коригувати свої плани
8 квiтня, 16:21
У години дефіциту Україна не користується можливостями на імпорт електроенергії на повну потужність
Через цінові обмеження Україна не може повноцінно імпортувати електрику – «Центр Разумкова»
10 квiтня, 15:26

Новини

Над Троїцькою церквою Києво-Печерської лаври засяяв оновлений хрест
Над Троїцькою церквою Києво-Печерської лаври засяяв оновлений хрест
Київрада провалила голосування за скасування скандальних «туалетних схем»
Київрада провалила голосування за скасування скандальних «туалетних схем»
У Києві на хабарі затримано чиновника однієї з районних адміністрацій
У Києві на хабарі затримано чиновника однієї з районних адміністрацій
Рух на залізничному переїзді Баришівка-Березань буде обмежено протягом двох днів
Рух на залізничному переїзді Баришівка-Березань буде обмежено протягом двох днів
Київрада забезпечила безкоштовне харчування для дітей захисників на постійній основі
Київрада забезпечила безкоштовне харчування для дітей захисників на постійній основі
Рух транспорту окремими смугами на Хрещатику обмежено до Великодня
Рух транспорту окремими смугами на Хрещатику обмежено до Великодня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2025
18K
СБУ проводить обшук у головного кремлівського лобіста Московської церкви в Україні
14K
Трамп скасував мільярдне фінансування для Гарварду через «непокору»
13K
«Багатих в Україні не люблять». Дружина українського бізнесмена закликала еліту міняти підходи
11K
«Азов» взяв у полон «вагнерівця», який ходив з Пригожиним на Москву

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Вчора, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Вчора, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 квiтня, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua