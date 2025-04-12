Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В одній з країн росіянам тепер заборонено купувати нерухомість: названо причину

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В одній з країн росіянам тепер заборонено купувати нерухомість: названо причину
У Фінляндії росіянам заборонили купувати нерухомість
фото з відкритих джерел

Передумовою для прийняття закону стало загострення ситуації з безпекою

Парламент Фінляндії одностайно схвалив пропозицію уряду й заборонив росіянам купувати нерухомість у країні через загрозу національній безпеці. Про рішення парламенту повідомляє державний мовник Yle, передає «Главком».

Повідомляється, що ця ідея в країні виникла ще у вересні 2024 року. Тоді зазначалось, що в документі не називатимуть чітко держави,  але закон поширюватиметься на громадян тієї країни, яка «порушила територіальну цілісність, суверенітет і незалежність іншої держави і може загрожувати безпеці Фінляндії».

У повідомленні йдеться, що зараз купувати нерухомість у Фінляндії не можуть лише росіяни. Однак надалі заборону поширять на громадян усіх країн, які ведуть загарбницькі війни і можуть становити загрозу національній безпеці Фінляндії.

Міністр оборони Антті Хяккянен сказав: «Я вважаю дуже важливим і відчуваю велику радість, що парламент всебічно підтримав цю пропозицію, яка спрямована на зміцнення національної безпеки. Це рішення посилає чітке повідомлення: ми не дозволимо дестабілізувати Фінляндію».

Окрім того, у країні готують законопроєкт, щоб посилити засоби втручання у власність, яку вже придбали.

Нагадаємо, Росія розпочала навчання, які імітують можливий напад на Фінляндію та країни Балтії. 

Згідно з оборонними звітами, Росія відпрацьовує сценарії масштабного нападу із залученням десятків тисяч військових. Джерела в НАТО повідомили, що загалом вважається можливим напад російських військових на Фінляндію, Норвегію чи країни Балтії. 

До слова, Фінляндія залишить кордон із Росією закритим через потенційні загрози. Про це повідомила газета Turun Sanomat з посиланням на прем'єр-міністра країни Петтері Орпо.

Політик додав, що найбільшою проблемою нібито став тіньовий флот РФ, через що Євросоюз та НАТО шукають способи протидії йому.

«На жаль, оцінка загрози східного кордону залишається незмінною, через що ми не можемо відкрити кордон», – сказав Орпо.

Читайте також:

Теги: росія нерухомість закон Фінляндія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні всі депутати Держдуми РФ, які проголосували за підтримку «Л/ДНР», отримують заочно 15 років тюрми
15 років – спікеру Держдуми. Які вироки отримують російські політики та хто їх захищає в Україні Війна і право
9 квiтня, 17:15
Американського туриста заарештували за висадку на заборонений острів
Американець завітав на острів агресивних аборигенів із подарунками: чим закінчилася історія
4 квiтня, 09:50
Пляжні рушники опинились під забороною в Італії
На популярному пляжі Сардинії діє цікаве правило, яке дивує туристів
28 березня, 17:31
Зустріч делегацій проходить у закритому режимі на території готелю Ritz-Carlton
У Саудівській Аравії розпочались переговори США та Росії
24 березня, 09:59
Гераскевич зазначив, що від відсторонення росіян міжнародне товариство тільки виграло
Російські спортсмени нічого не мають спільного з людяністю, – скелетоніст Гераскевич
21 березня, 16:13
Трамп: Я думаю, що у нас є дуже хороші шанси, щоб покласти край війні
Стало відомо, коли Трамп планує поговорити з Путіним – Reuters
17 березня, 07:12
Стабб прокоментував ситуацію в Україні
Росія намагається грати в зволікаючу гру в Україні – Президент Фінляндії
16 березня, 12:41
Тімоті Снайдер заявив, що Росія не має жодного права диктувати, що відбувається в Україні
Візит Віткоффа до РФ покаже справжню позицію США щодо війни: аналіз Тімоті Снайдера
13 березня, 21:51
Цілком імовірно, що Росія зірве угоду
30-денне припинення вогню: Україна може потрапити у пастку – Reuters
13 березня, 12:53

Соціум

В одній з країн росіянам тепер заборонено купувати нерухомість: названо причину
В одній з країн росіянам тепер заборонено купувати нерухомість: названо причину
Народилась перша в світі дитина, народжена внаслідок запліднення, виконаного апаратом
Народилась перша в світі дитина, народжена внаслідок запліднення, виконаного апаратом
Італія офіційно визнала сексуальні послуги економічною діяльністю
Італія офіційно визнала сексуальні послуги економічною діяльністю
The Economist пояснив, чому китайські солдати воюють проти України
The Economist пояснив, чому китайські солдати воюють проти України
Українська діаспора б'є на сполох: Крим в італійських підручниках належить Росії
Українська діаспора б'є на сполох: Крим в італійських підручниках належить Росії
У Туреччині під час пожежі у готелі загинуло 78 людей: влада шокувала причиною
У Туреччині під час пожежі у готелі загинуло 78 людей: влада шокувала причиною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2025
56K
20 тис. грн і триразове харчування. Військовий розповів, які пільги є у співробітників ТЦК
47K
Лазарева субота 2025: що дозволено і заборонено робити 12 квітня
37K
Пісня з Росії рве сервіси в Україні. Відома мовознавиця звернулася до батьків
23K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 04:13
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
Вчора, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
10 квiтня, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
10 квiтня, 21:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua