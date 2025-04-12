В одній з країн росіянам тепер заборонено купувати нерухомість: названо причину

Передумовою для прийняття закону стало загострення ситуації з безпекою

Парламент Фінляндії одностайно схвалив пропозицію уряду й заборонив росіянам купувати нерухомість у країні через загрозу національній безпеці. Про рішення парламенту повідомляє державний мовник Yle, передає «Главком».

Повідомляється, що ця ідея в країні виникла ще у вересні 2024 року. Тоді зазначалось, що в документі не називатимуть чітко держави, але закон поширюватиметься на громадян тієї країни, яка «порушила територіальну цілісність, суверенітет і незалежність іншої держави і може загрожувати безпеці Фінляндії».

У повідомленні йдеться, що зараз купувати нерухомість у Фінляндії не можуть лише росіяни. Однак надалі заборону поширять на громадян усіх країн, які ведуть загарбницькі війни і можуть становити загрозу національній безпеці Фінляндії.

Міністр оборони Антті Хяккянен сказав: «Я вважаю дуже важливим і відчуваю велику радість, що парламент всебічно підтримав цю пропозицію, яка спрямована на зміцнення національної безпеки. Це рішення посилає чітке повідомлення: ми не дозволимо дестабілізувати Фінляндію».

Окрім того, у країні готують законопроєкт, щоб посилити засоби втручання у власність, яку вже придбали.

Нагадаємо, Росія розпочала навчання, які імітують можливий напад на Фінляндію та країни Балтії.

Згідно з оборонними звітами, Росія відпрацьовує сценарії масштабного нападу із залученням десятків тисяч військових. Джерела в НАТО повідомили, що загалом вважається можливим напад російських військових на Фінляндію, Норвегію чи країни Балтії.

До слова, Фінляндія залишить кордон із Росією закритим через потенційні загрози. Про це повідомила газета Turun Sanomat з посиланням на прем'єр-міністра країни Петтері Орпо.

Політик додав, що найбільшою проблемою нібито став тіньовий флот РФ, через що Євросоюз та НАТО шукають способи протидії йому.

«На жаль, оцінка загрози східного кордону залишається незмінною, через що ми не можемо відкрити кордон», – сказав Орпо.