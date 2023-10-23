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Посада спікера Конгресу США: з'явилося дев'ять кандидатів від республіканців

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Посада спікера Конгресу США: з'явилося дев'ять кандидатів від республіканців
Серед кандидатів на посаду є найрейтинговіший республіканець
фото: Getty Images

Виборчий процес розпочнеться у вівторок

У неділю республіканці в Палаті представників оголосили, що на посаду спікера Конгресу США від них буде балотуватиметья дев'ять кандидатів. Про це пише The Neц York Times.

Перші кандидати почали висувати себе на пост спікера відразу після того, як партія позбавила Джима Джордана статусу кандидата.

Серед кандидатів є найрейтинговіший республіканець і союзник колишнього спікера Кевіна Маккарті, Том Еммер, та колишній голова Комітету з питань регламенту Піт Сешнс, який є найстаршим членом Конгресу.

Список претендентів виглядає так: Том Еммер, Остін Скотт, Байрон Дональдс, Кевін Герн, Гері Палмер, Джек Бергман, Майк Джонсон, Піт Сешнс, Ден Меузер.

Республіканці повернуться до Вашингтона в понеділок о 18:30, а у вівторок розпочнуть виборчий процес.

Нагадаємо, Республіканська партія США позбавила свого конгресмена Джима Джордана статусу кандидата на посаду спікера Палати представників США.

Активний прибічник експрезидента Дональда Трампа, який протестує проти надання допомоги Україні, Джим Джордан, втретє програв вибори спікера Палати представників США.

Раніше повідомлялося, що Джим Джордан відмовився від боротьби за посаду спікера палати представників США, проте передумав і згодом заявив, що все ж висуватиме свою кандидатуру.

Зазначимо, 4 жовтня Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті. 216 конгресменів підтримали відставку Маккарті, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.

Теги: США вибори

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