Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами: деталі від влади

Українські військові вберегли Дніпропетровщину від трагедії

У ніч на суботу, 28 жовтня, українські захисники знищили над Дніпропетровщиною три російські ракети. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Вночі підрозділи ПвК «Схід» знищили в небі над областю три російські ракети. Дякую оборонцям неба, що вберегли Дніпропетровщину», – написав він у телеграм-каналі.

Крім того, ворог двічі бив по Марганецькій громаді Нікопольського району. «Цілив з важкої артилерії. Випустив по тамтешніх селах півдесятка снарядів», – розповів Лисак.

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Загиблих і постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що вночі у Дніпрі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Триває 612-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу ворог завдав вісім ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши чотири керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету Іскандер-М, зенітні керовані ракети С-300/400 та ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено більшість ударних БпЛА та три керовані авіаційні ракети Х-59. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.