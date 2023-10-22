До Гази прибули 20 вантажівок з гумдопомогою, але цього недостатньо

Гуманітарна ситуація в Секторі Гази катастрофічна

До Сектору Гази прибула перша колона з 20 вантажівок гуманітарної допомоги. Проте гуманітарна ситуація в Газі катастрофічна й такої допомоги буде недостатньо. Про це йдеться у спільній заяві ВООЗ, Всесвітньої продовольчої програми, ПРООН, Фонд у галузі народонаселення та ЮНІСЕФ.

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«Перша поставка гуманітарних товарів в'їхала в Cектор Гази в суботу через контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом. Це надасть допомогу сотням тисяч цивільних, переважно жінкам та дітям, які були відрізані від води, їжі, медикаментів, пального та інших необхідних речей. Але це лише початок і цього недостатньо», – йдеться в повідомленні.

У заяві зазначено, що в Секторі Гази понад 1,6 млн осіб гостро потребують гуманітарної допомоги. Найбільшому ризику піддаються вразливі верстви населення, а діти помирають з тривожною швидкістю.

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Агентства закликають до гуманітарного припинення вогню, а також до негайного, необмеженого гуманітарного доступу до всієї території Гази.

«Гуманітарна ситуація в Газі була відчайдушною і до останніх бойових дій. Нині вона катастрофічна. Світ повинен робити більше», – наголошують в ООН.

Нагадаємо, Єгипет у ніч на четвер оголосив про відкриття «стійкого» каналу доставки гуманітарної допомоги до Сектору Гази через Рафах.

Раніше повідомлялося, що в ніч на вівторок колони вантажівок із гуманітарною допомогою населенню Гази від Єгипту вирушили з міста Ель-Аріш на Синайському півострові до КПП «Рафах» на кордоні з Газою.