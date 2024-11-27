Команди Байдена та Трампа розпочали процес передачі влади – CNN

Влада у США офіційно переходить від Байдена до Трампа

Нинішня адміністрація США припинить роботу 20 січня 2025 року

Команда обраного президента США Дональда Трампа підписала з адміністрацією президента Джо Байдена, що залишає Білий дім, угоду, яка відкриває шлях до офіційної передачі влади. Про це повідомив телеканал CNN.

«Вибраний президент Трамп, підписавши меморандум про взаєморозуміння з Білим домом, який керує президент Джо Байден, вступає в наступну фазу переходу (влади, – «Главком») до своєї адміністрації», – цитує CNN заяву Сюзан Уайлс, яку Трамп призначив головою свого апарату.

Ця угода дозволяє запропонованим Трампом кандидатам на міністерські посади розпочати формування складів департаментів та агенцій, щоб «завершити впорядковану передачу влади». Крім того, воно відкриває доступ команді обраного президента до ключових брифінгів та заходів перехідного періоду, зазначається у повідомленні.

Чиновники Білого дому заявили, що федеральні агенції отримають вказівки сприяти безпечному обміну інформацією із командою Трампа. Нинішня адміністрація США припинить роботу 20 січня 2025 року після інавгурації обраного президента Дональда Трампа.

До слова, частка американців, які позитивно ставляться до обраного президента США Дональда Трампа, зросла за місяць. Згідно з цими даними, 54% респондентів дають позитивну оцінку Трампу.