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«Шансів на успіх не було»: Маск розкритикував винищувачі F-35

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Шансів на успіх не було»: Маск розкритикував винищувачі F-35
Маск сумнівається у ще одному масштабому проєкті США
фото із відкритих джерел

Ілон Маск запевнив, що американський проєкт винищувачів F-35 надто дорогий

Винищувачі F-35 виявилися невдалими через свою дорожнечу та завищені вимоги різних сторін на етапі розробки. Про це заявив американський підприємець, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск у соцмережі X.

«Проєктування F-35 провалилося на етапі пред'явлення вимог, оскільки дуже багато людей вимагали від нього занадто багато відразу. Це зробило його дорогим і складним універсалом, нічим не видатним. Шансів на успіх не було», – написав Маск.

F-35 виробляються компанією Lockheed Martin, це сімейство малопомітних багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників 5-го покоління. Літаки розроблені у трьох варіантах: наземний винищувач (F-35A) для потреб ВПС США, винищувач з укороченим зльотом та вертикальною посадкою (F-35B) для корпусу морської піхоти США та ВМС Великої Британії, а також палубний винищувач (F-35C) для потреб ВМС США.

В американській армії 450 винищувачів F-35 командування планує закупити ще близько 2 тис. літаків до середини 2040-х років на загальну суму 1,7 трлн доларів, включаючи $1,3 трлн на їх обслуговування. Кожен винищувач коштує близько $160 млн.

За даними The Telegraph, F-35 був розроблений для ВПС США наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років у рамках програми Next-Generation Air Dominance (NGAD). Він мав стати доступною заміною тисячам винищувачів F-16 та штурмовиків A-10. Очікувалося, що як винищувач 5-го покоління він буде більш ефективним, ніж усі раніше.

Однак у 2023 році постачання до ВПС США зупинилися через зрив термінів тестування новітнього програмного забезпечення. Станом на червень десятки F-35 американської армії простоювали, чекаючи на оновлення програмного забезпечення.

Згідно із оцінкою Управління підзвітності уряду США, F-35 здатні літати лише 55% всього часу своєї служби через проблеми з технічним обслуговуванням. Цільовий показник Пентагону за відсотком часу, коли літак може виконувати бойові завдання – 85-90%. Також виникають затримки під час ремонту цих літаків: частково це обумовлено залежністю армії США від підрядників у галузі техобслуговування, писала Financial Times. Крім того, дається взнаки брак запчастин, допоміжного обладнання, недостатнього навчання техніків.

Конструктори прагнули створити єдиний літак, придатний для різних відомств та країн, здатний виконувати різні місії, і такі умови змусили «йти на численні конструктивні компроміси, що зазвичай призводить до створення літака, який може робити все це, але не робить нічого особливо добре». Кожен побудований F-35 є не чим іншим, як «дуже дорогим прототипом», говорив він. За даними телеканалу, програма F-35 стала найдорожчим оборонним проєктом США за всю історію.

Паніше американський ударний винищувач F-35A був офіційно сертифікований для переміщення термоядерної гравітаційної бомби B61-12. Про це повідомив представник Об'єднаного програмного офісу F-35 Расс Гомере

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Теги: США літак Ілон Маск SpaceX винищувач соцмережі

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