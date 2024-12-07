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Сирський розкрив деталі підготовки Курської операції

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Сирський розкрив деталі підготовки Курської операції
Головнокомандувач уточнив, що перед наступальними діями за дві доби він об'їздив усі підрозділи та роз'яснив цілі і побажав воїнам успіху
фото: telegram / osirskiy

Сирський: «Ми прораховували різні варіанти розвитку подій. Було у нас мінімальне та максимальне завдання»

Командування ЗСУ ретельно готувалося до проведення Курської операції. Генерали враховували досвід попередніх наступальних операцій. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у документальному фільмі про Курську операцію, який транслювали в ефірі телемарафону.

«Ми прораховували різні варіанти розвитку подій. Було у нас мінімальне та максимальне завдання. Звичайно, ми врахували досвід ведення Харківської операції (у 2022 році - «Главком»). Це не перебільшення, ми дійсно враховували цей досвід, з урахуванням того, що й місцевість була схожа», – зазначив генерал.

Головнокомандувач уточнив, що перед наступальними діями за дві доби він об'їздив усі підрозділи та роз'яснив цілі і побажав воїнам успіху.

За словами Сирського, вмотивованість перед початком таких наступальних дій була дуже високою.

Також головнокомандувач ЗСУ звернув увагу, що Росія ретельно готувала свою територію до оборони від можливого наступу. У Курській області була потужна оборонна лінія, а також окупанти обладнали мінні поля різної конфігурації.

«І головне – на основних напрямках, доступних для наступу наших військ, було влаштовано добре підготовлені оборонні споруди», – додав він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив головні завдання для українських військ на Курському напрямку. Наразі ЗСУ знищують росіян попри те, що їх сили переважають. Про це Сирський повідомив у Facebook.

«Зараз наша головна задача – посилити стійкість оборони, завдати ворогу максимальних втрат, підготувати резерви, забезпечити безперебійну подачу в частини і підрозділи боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів», – розповів він.

Раніше повідомлялося, що українські сили нещодавно просунулися в Курській області, зокрема на південь від Дарино. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, російські джерела стверджували, що українські сили нібито безуспішно контратакували поблизу Дарино, Миколаєво-Дарино (на південний схід від Коренево), Новоіванівки та Погребків (на північний захід від Суджі).

Російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

За деякими даними, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

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Теги: росія окупанти армія Facebook Олександр Сирський Курщина

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