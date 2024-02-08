Навіщо США робити з Індії собі ще одного конкурента?

Невже досвід Китаю нічому не навчив Америку?

Глобальний світ так влаштований, що домінування є наслідком впливу: фінансового, військового, технологічного, торгового, економічного, політичного.

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У цій концепції, ізоляція США рівнозначна втраті впливу.

Що стосується Індії, Китаю та США.

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Уявіть собі два ліфти, які знаходяться поруч один з одним і починають рух вгору, коли хтось стає на їхній «дах».

А на самому верху – бетонна стеля, і якщо ліфт буде весь час рухатися вгору – того, хто на даху, просто розчавить.

Єдина тактика для нього – поперемінно стрибати з одного ліфта на інший, сповільнюючи час руху до стелі.

А тепер уявіть, що два ліфти – це Китай та Індія. А той, що стоїть на їхньому «даху», – США.

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І єдина тактика – це після 30 років зростання Китаю, загальмувати його і дати років 30 рости Індії до рівня Піднебесної.

Зіткнення зі стелею зростання неминуче і того, хто стоїть на ліфті, гарантовано розчавить, якщо не з'явиться новий ліфт.

У 60-80-ті такими ліфтами були Японія і Німеччина. Тепер там майже нульові темпи розвитку.

Саме таким чином США віддзеркалюють свою модель світу, стаючи, по суті, глобальним регулювальником.

У Вашингтоні вважають, що після Індії будуть ще ліфти. «Або щось придумаємо».

Тут головне за ким глобальна ініціатива, той і буде віддзеркалювати світ.