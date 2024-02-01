Вибори у США: рейтинг Байдена впав до найнижчого рівня

Схвалюють роботу Байдена на посаді президента 38% респондентів, у грудні таких було 40%

Рейтинг схвалення дій президента США Джо Байдена продовжує падати, що пов'язують із зростанням обурення серед американців економічною ситуацією та проблемами імміграції. Про це свідчать результати опитування Reuters та Ipsos, оприлюднені в середу.

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Схвалюють роботу Байдена на посаді президента 38% респондентів, у грудні таких було 40%.

17% опитаних назвали імміграцію найважливішою проблемою, з якою сьогодні стикаються США, – на 11% більше, ніж у грудні. При цьому серед прихильників Республіканської партії стурбованих проблемами імміграції – 36%, економічними негараздами – 29%.

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Зазначається, що економіка залишається головною проблемою для 22% американців. Майже дві третини респондентів, у тому числі 47% демократів, заявили, що країна рухаються хибним шляхом.

Опитування проводилося онлайн з п'ятниці по неділю.

Як повідомлялося, колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні виборців.

Нагадаємо, Дональд Трамп переміг на президентських праймеріз Республіканської партії в Нью-Гемпширі, випередивши свою конкурентку, кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі.

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Раніше колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах в Айові.

Як повідомлялося, Дональд Трамп значно випереджає своїх суперників-республіканців за ключовими показниками популярності напередодні початку сезону праймеріз перед виборами президента США.