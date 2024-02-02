США почнуть атакувати іранські цілі вже цими вихідними – WSJ

Основна мета таких заходів – деескалація напруженості

Сполучені Штати Америки готуються до атак на іранські об'єкти в Іраку та Сирії вже цими вихідними. Про це інформує The Wall Street Journal.

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За даними видання, ні Вашингтон, ні Тегеран не прагнуть розширення конфлікту на Близькому Сході.

«Проте атака на американську базу на північному сході Йорданії за допомогою безпілотника, внаслідок якої загинули троє військовослужбовців, змушує США завдати удару у відповідь», - стверджується у матеріалі.

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При цьому автори зазначають, що для адміністрації президента США Джо Байдена такі дії створюють ризик контратаки проти військових баз Близького Сходу, в результаті чого війна між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Гази може перерости у ширший регіональний конфлікт, а Білий дім хотів би уникнути такого розвитку подій напередодні виборів.

«Ірану ж пряме військове протистояння зі США загрожує поразкою, а спроба приборкати угруповання на території Іраку та Сирії може заплямувати репутацію Ірану як лідера «осі опору». Жодна із сторін не хоче «перетинати червоні лінії», - пише ЗМІ.

Зокрема, як уточнюють журналісти, заходи, схвалені президентом Байденом, будуть «багаторівневими» – у них увійдуть як військові дії, так і інші кроки.

«Основна мета – деескалація напруженості. Іран повинен припинити атаки по всьому регіону, тоді як Білий дім і його союзники продовжують переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС», - резюмує видання.

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Нагадаємо, у ніч на 28 січня 2024 року американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом. Внаслідок чого загинули троє осіб, десятки військових отримали поранення.

Міністерство оборони США оприлюднило імена та військові ранги трьох загиблих та повідомило про поранення понад 40 бійців унаслідок атаки БПЛА, до якої причетне угруповання «Катаїб Хезболла».

Президент США Джо Байден визначився з тим, як Сполучені Штати відповідатимуть на атаку безпілотника в Йорданії, що призвела до загибелі військовослужбовців США.