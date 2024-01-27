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На високопосадовців США чекають нові правила через госпіталізацію Остіна

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На високопосадовців США чекають нові правила через госпіталізацію Остіна
Міністр оборони США Ллойд Остін
фото: AP

Члени уряду зобов'язані повідомляти, якщо вони готуються до госпіталізації або медичної процедури, що вимагає загальної анестезії

Адміністрація президента США оголосила про нову політику делегування повноважень для вищих посадових осіб. Причиною стала незапланована госпіталізація міністра оборони Ллойда Остіна, що дестабілізувало роботу урядових структур. Про це пише Bloomberg.

Нові процедури, яких мають дотримуватися секретарі Кабінету міністрів, виклав у службовій записці керівник апарату Білого дому Джефф Зенц.

Відтепер члени уряду зобов'язані повідомляти Управління у справах уряду і главу адміністрації Білого дому, якщо вони готуються до госпіталізації або медичної процедури, що вимагає загальної анестезії. Також повідомляти потрібно про подорожі в райони з обмеженим доступом до зв'язку чи взагалі без нього.

Старші співробітники, які будуть заміщати секретарів уряду під час хвороби або відпустки, зобов'язані підтримувати зв'язок зі своїми колегами у Білому домі, а лідери повинні будуть письмово документувати кожен випадок передачі або повернення повноважень до лідера Кабінету міністрів.

«Завдяки цьому процесу ми переконаємося, що усі відомства мають набір стандартних протоколів, яких вони повинні дотримуватися у разі делегування повноважень», – сказав Зенц.

Повідомляється, що в п'ятницю 70-річний глава Пентагону відвідав Національний військово-медичний центр Волтера Ріда у Меріленді для планового обстеження. Він повернеться на роботу в офіс у понеділок, 29 січня, після кількох днів роботи вдома.

Нагадаємо, очільника Пентагону 1 січня доставили до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда з ускладненнями після планової медичної процедури. При цьому факт перебування в лікарні протягом п'яти днів переховувався від громадськості.

Згодом з'ясувалося, що міністр оборони США Ллойд Остін лікувався від раку простати, який виявили ще на початку грудня.

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Теги: Пентагон США

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