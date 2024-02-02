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США сконцентрували в Тихому океані відразу три авіаносці: яка причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
США сконцентрували в Тихому океані відразу три авіаносці: яка причина
фото: Nikkei

Три авіаносці США перебувають у цьому регіоні вперше за два роки

Військово-морські сили США сконцентрували три з одинадцяти своїх авіаносців у західній частині Тихого океану. USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt та USS Ronald Reagan зараз зосереджені в цьому регіоні з метою стримування Китаю та Північної Кореї. Про це повідомляє Nikkei.

Зазначається, що три авіаносці США перебувають у цьому регіоні вперше за два роки.

«Ми знаходимося тут прямо зараз, щоб зміцнити відносини з нашими союзниками та партнерами і дати зрозуміти, що ми можемо відреагувати на будь-яку кризу чи непередбачену ситуацію, яка відбувається у західній частині Тихого океану», – заявив контр-адмірал Крістофер Александер, який командує USS Theodore Roosevelt.

Як зазначають експерти, ВМС США розмістили авіаносці в цьому регіоні, оскільки бачать у Китаї та Північній Кореї загрозу, що зростає.

Раніше США розмістили авіаносці на Близькому Сході та у східному Середземномор'ї. Авіаносці США також знаходяться в Аденській затоці, в Червоному морі, а також в районі Баб-ель-Мандебської протоки між Червоним морем та Аденською затокою.

Нагадаємо, США, Велика Британія, Німеччина, Італія та інші вісім країн застерегли єменських хуситів від атак на судна у Червоному морі.

Спільне звернення було оприлюднено представниками США, Австралії, Бахрейну, Бельгії, Німеччини, Данії, Італії, Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, Великої Британії та Японії. Країни у заяві наголосили, що напади хуситів у Червоному морі є незаконними, неприйнятними та глибоко дестабілізуючими.

Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

9 грудня хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.
 
 

Теги: США Китай Північна Корея авіаносець

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