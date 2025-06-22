Ємен оголосив про вступ у війну на Близькому Сході

Єменські хусити погрожують атаками в Червоному морі після ударів США по ядерних об'єктах Ірану

Єменські хусити заявили про свою готовність вступити у війну на Близькому Сході та атакувати судноплавство в Червоному морі, якщо Сполучені Штати втрутяться в конфлікт з Іраном. Відповідну заяву опублікували Збройні сили Ємену в соцмережі Х, пише «Главком».

«Ємен офіційно вступить у війну, тримайте свої кораблі подалі від наших територіальних вод», – йдеться в повідомленні.

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Ця заява стала прямим попередженням на адресу Вашингтона.

Напередодні Збройні сили Ємену вже заявляли: «Якщо США втрутяться в атаку та агресію проти Ірану з ізраїльським ворогом, збройні сили націляться на його кораблі та військові кораблі в Червоному морі».

Заяви хуситів пролунали після того, як у ніч проти 22 червня США атакували три ядерні об'єкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом».

«Сьогодні ввечері я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

Президент також попередив Іран, що США можуть завдати нових ударів по інших цілях, якщо Тегеран не погодиться на мир, водночас виступаючи за дипломатичне врегулювання після свого рішення нанести удари в суботу.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Нагадаємо, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».