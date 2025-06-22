Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ємен оголосив про вступ у війну на Близькому Сході

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Ємен оголосив про вступ у війну на Близькому Сході
Збройні сили Ємену: Ємен офіційно вступить у війну
фото: AP/Osamah Abdulrahman

Єменські хусити погрожують атаками в Червоному морі після ударів США по ядерних об'єктах Ірану

Єменські хусити заявили про свою готовність вступити у війну на Близькому Сході та атакувати судноплавство в Червоному морі, якщо Сполучені Штати втрутяться в конфлікт з Іраном. Відповідну заяву опублікували Збройні сили Ємену в соцмережі Х, пише «Главком».

«Ємен офіційно вступить у війну, тримайте свої кораблі подалі від наших територіальних вод», – йдеться в повідомленні.

Ємен оголосив про вступ у війну на Близькому Сході фото 1
скріншот

Ця заява стала прямим попередженням на адресу Вашингтона.

Напередодні Збройні сили Ємену вже заявляли: «Якщо США втрутяться в атаку та агресію проти Ірану з ізраїльським ворогом, збройні сили націляться на його кораблі та військові кораблі в Червоному морі».

Заяви хуситів пролунали після того, як у ніч проти 22 червня США атакували три ядерні об'єкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом».

«Сьогодні ввечері я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

Президент також попередив Іран, що США можуть завдати нових ударів по інших цілях, якщо Тегеран не погодиться на мир, водночас виступаючи за дипломатичне врегулювання після свого рішення нанести удари в суботу.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Нагадаємо, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

Читайте також:

Теги: Ємен США Ізраїль Іран війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

20 січня 2025 року майстер спорту Росії з армреслінгу Хлопкін загинув під час виконання бойового завдання
ЗСУ на фронті ліквідували російського майстра спорту з армреслінгу
19 червня, 10:27
Пошкодження після іранського ракетного удару в центральній частині Ізраїлю
Загострення на Близькому Сході. Журналісти спрогнозували розвиток подій
17 червня, 12:15
Ребе Асману – 59. Він залишається активним адвокатом України на міжнародних майданчиках
Головний рабин України: Сьогодні українці можуть відчути все, що євреї відчували упродовж століть
16 червня, 09:45
У Вашингтоні між демонстрантами та прихильниками влади виникла сутичка після параду
У Вашингтоні між демонстрантами та прихильниками влади виникла сутичка після параду
15 червня, 04:11
Удари Ізраїлю по Ірану – поразка Трампа та удар по репутації США
Удари Ізраїлю по Ірану – поразка Трампа та удар по репутації США
13 червня, 13:09
Президент США відправив військових та правоохоронців, аби зупинити протести
Придушення протестів у Лос-Анджелесі обійдеться Трампу в понад $130 млн
10 червня, 22:01
У ніч на 7 червня росіяни завдали чи не наймасованішого удару по місту, атакувавши кількома ракетами, КАБами та дронами
Удар по Харкову 7 червня: на підприємстві знайдено тіло, шукають ще п'ятьох людей
10 червня, 09:21
За минулу добу відбулося 193 бойових зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2025 року
8 червня, 08:45
Небо палало: з’явились фото нічної атаки на Старокостянтинів
Небо палало: з’явились фото нічної атаки на Старокостянтинів
26 травня, 08:41

Політика

Ємен оголосив про вступ у війну на Близькому Сході
Ємен оголосив про вступ у війну на Близькому Сході
Іранські ракети пробили оборону Ізраїлю, є руйнування
Іранські ракети пробили оборону Ізраїлю, є руйнування
Іран відповів Трампу на атаку по ядерних об’єктах
Іран відповів Трампу на атаку по ядерних об’єктах
МАГАТЕ повідомило про стан радіації на атакованих об’єктах в Ірані
МАГАТЕ повідомило про стан радіації на атакованих об’єктах в Ірані
ХАМАС і хусити пригрозили США після удару по ядерних об’єктах Ірана
ХАМАС і хусити пригрозили США після удару по ядерних об’єктах Ірана
CNN розкрив деталі про озброєння, яким США вдарили по Ірану
CNN розкрив деталі про озброєння, яким США вдарили по Ірану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 червня 2025
26K
У селі на Вінниччині вперше за 27 років народилася дитина
22K
Путін здивував заявою про свою онуку
22K
Зеленський вперше прокоментував можливу відставку уряду Шмигаля
15K
Сі Цзіньпін запропонував своє рішення конфлікту між Ізраїлем і Іраном

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Сьогодні, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua