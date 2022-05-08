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    Події в Україні

    Британська розвідка проаналізувала, чому окупанти програють війну

    Бійці ЗСУ більше вмотивовані та знають, за що борються - Британська розвідка проаналізувала, чому окупанти програють війну
    Бійці ЗСУ більше вмотивовані та знають, за що борються
    фото з відкритих джерел

    Помилки ворога коштують життів їхнім солдатам

    Британська розвідка вважає, що труднощі з командуванням і керуванням, а також погані показники росіян на передовій змусили командирів приїхати на поле бою, які, ймовірно, взяли на себе особисте керівництво операціями. Однак попри це помилкові рішення продовжують підривати прогрес Росії.

    Ще один прорахунок рашистів – російські командири рідко делегують оперативні повноваження своїм підлеглим, які не набувають життєво важливого досвіду керівництва.

    «Внаслідок того, що на передову приїхали командири, це призвело до втрат керівництва. Ну а враховуючи те, що інші військові керівники не мають належного досвіду, Росія і далі зазнає невдач на полі бою», – йдеться в повідомленні.

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    Нагадаємо, після війни з Україною РФ не зможе швидко відновити збройні сили – британська розвідка.

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    Теги: розвідка росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Британська розвідка проаналізувала, чому окупанти програють війну