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    Події в Україні

    Втрати ворога за добу: мінус 400 солдатів і майже сотня техніки

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    Завдяки українським бійцям, загальні бойові втрати росіян зростають щодоби - Втрати ворога за добу: мінус 400 солдатів і майже сотня техніки
    Завдяки українським бійцям, загальні бойові втрати росіян зростають щодоби
    фото з відкритих джерел

    Окупанти щодня сотнями гинуть на українській землі

    Генштаб ЗСУ опублікував оновлені дані щодо втрат ворога від початку повномасштабної війни з РФ і до сьогодні, 8 травня.

    • Особового складу – приблизно 25500 (+400) осіб ліквідовано
    • Танків ‒ 1130 (+8) од.
    • Бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од.
    • Артилерійських систем – 509 (+0) од.
    • РСЗВ – 179 (+7) од.
    • Засоби ППО – 86 (+2) од.
    • Літаків – 199 (+0) од.
    • Гелікоптерів – 156 (+1) од.
    • Автомобільної техніки та автоцистерн – 1961 (+27) од.
    • Кораблі /катери – 12 (+1) од.
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19) од.
    • Спеціальна техніка – 39 (+1) од.
    • Крилаті ракети – 92 (+2) од.

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    Нагадаємо, британська розвідка проаналізувала, чому окупанти програють війну.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Втрати ворога за добу: мінус 400 солдатів і майже сотня техніки