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Генштаб ЗСУ опублікував оновлені дані щодо втрат ворога від початку повномасштабної війни з РФ і до сьогодні, 8 травня.

Втрати ворога за добу: мінус 400 солдатів і майже сотня техніки графіка

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