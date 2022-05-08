Втрати ворога за добу: мінус 400 солдатів і майже сотня техніки

Втрати ворога за добу: мінус 400 солдатів і майже сотня технікиграфіка
Завдяки українським бійцям, загальні бойові втрати росіян зростають щодоби
фото з відкритих джерел
Окупанти щодня сотнями гинуть на українській землі
Генштаб ЗСУ опублікував оновлені дані щодо втрат ворога від початку повномасштабної війни з РФ і до сьогодні, 8 травня.
- Особового складу – приблизно 25500 (+400) осіб ліквідовано
- Танків ‒ 1130 (+8) од.
- Бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од.
- Артилерійських систем – 509 (+0) од.
- РСЗВ – 179 (+7) од.
- Засоби ППО – 86 (+2) од.
- Літаків – 199 (+0) од.
- Гелікоптерів – 156 (+1) од.
- Автомобільної техніки та автоцистерн – 1961 (+27) од.
- Кораблі /катери – 12 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19) од.
- Спеціальна техніка – 39 (+1) од.
- Крилаті ракети – 92 (+2) од.
Нагадаємо, британська розвідка проаналізувала, чому окупанти програють війну.
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