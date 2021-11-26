Дешевого хліба не буде. Куди зник рекордний врожай?

У цьому році зберуть 100 млн тонн зернових

Чому Україна тепер змушена купувати дороге імпортне зерно? Журналіст показує, що спровокували влада та експортери

Українці ризикують залишитися без дешевого хліба.

Як повідомляє zn.ua, попри рекордний урожай, вже наступного року ціна хлібини може перевишити 40 гривень! При чому вироблятися все буде з імпортного зерна.

За словами журналіста, проблема у високій ціні та якості на сировину. Цього року лише 40% зібраного зерна можна використовувати для випікання хлібу.

І навіть цього б нам вистачило, якби аграрне відомство не вирішило експортувати більшість врожаю. Так що пекарі забили тривогу, адже тепер вже їм доведеться купувати зерно за кордоном.

Нагадаємо, до кінця 2021 року для українців подорожчають популярні продукти харчування. За їжу доведеться платити набагато більше, попри те, що цього року фермери зібрали добрий урожай.

На 2% подорожчає хліб, також зростуть ціни на сало та м’ясо. На вартість продуктів впливають не лише енергоносії, а й ціна на корм для тварин, а також скорочення обсягів виробництва.

Тим часом молоко в Україні вже дорожче, ніж у Європі: названі причини. Крім цього, в Україні рекордно зросла собівартість цукру.

Також названі причини, чому ціна соняшникової олії перевищить 100 грн за літр.

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