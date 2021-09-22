В Україні продовжується епопея з «антиолігархічним законопроєктом»

Кумедно спостерігати за «Свободою Слова Савіка Шустера» і одночасним виттям проросійських телеграм-каналів, які теж його дивляться.

Завдяки Зеленському Путін отримав «Північний Потік – 2» і досяг охолодження стосунків Банкової з Заходом, але останній бліц-криг з перетворення Зеленського у міні-Лукашенка захлинається.

І наче ж ідея правильна, популярна, більшовицька: забрати в багатих (олігархів) – віддати бідним (всім).

Проте, по перше, олігархи проти, а по друге, бідні починають підозрювати, що Володимир Олександрович у багатих якщо і забирає, то віддає чомусь не бідним, а собі і своїм друзям.

Тут є позитивна новина – «антиолігархічний законопроект» об’єднав більшість багатих проти Зеленського з простим запитанням: «а хто ти такий?». Окрім Коломойського, звісно, бо хто такий Зеленський і скільки він коштує – він добре знає.

Погана новина – до верховенства права нам таки далеко. Можливо, не так далеко, як каже колишня президентка Естонії, але працювати доведеться багато.

Зеленського не шкода, він сам себе підвів під монастир, гадаючи, що зможе обдурити всіх.

Джерело: блог Володимира Омеляна

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