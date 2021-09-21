Завдяки ОПЗЖ. Арахамія спрогнозував голоси за закон про олігархів

За словами Арахамії, законопроєкт про олігархів має намір підтримати «Опозиційна платформа – За життя»

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прогнозує, що деолігархічний законопроєкт у другому читанні підтримають понад 230 народних депутатів. Про це нардеп сказав в коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради.

«234-236 – в цьому діапазоні, плюс-мінус два голоси, так я попередньо розумію», – заявив Арахамія.

За його інформацією, законопроєкт має намір підтримати «Опозиційна платформа – За життя», оскільки «вони орієнтовані на народ, а весь народ підтримує закон проти олігархів».

На питання, коли цей законопроєкт буде винесений на розгляд, Арахамія сказав: у середу або четвер.

Нагадаємо, Банкова гарантує олігархам «вбивство» їхньої системи.

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу України, які передбачають підвищення податків для низки галузей. Документ отримав шквал критики від фахівців, адже його запровадження значно посилить податкове навантаження на пересічних громадян та малий бізнес.

На думку заступниці міністра розвитку громад та територій України Наталії Козловської, податкові зміни, запропоновані урядом в законопроєкті №5600, призведуть до суттєвого зростання вартості житла для українців.

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що податкові ініціативи влади не просто погіршують умови для малого і середнього бізнесу, а фактично запроваджують «презумпцію винуватості» для кожного платника податків.

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