Українські деолігархізатори дуже швидко перетворяться на нових олігархів

У Росії на олігархів перетворилися всі друзі дитинства та товариші по службі кремлівського фюрера

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О российских выборах, деолигархизации и бороде Коломойского.

«Фашисты будущего будут называться антифашистами» – это высказывание многие приписывают Уинстону Черчиллю, хотя у мемуаристов по этому поводу нет единодушия. Но то, что слова эти стали пророческими, спорить не станет никто. Достаточно взглянуть на откормленные рыла «антифашистов» с российских федеральных кАналов.

У них там свой «суверенный антифашизм» и своя «суверенная демократия». Которые, кстати, начались с того, что Путин собрал крупный бизнес и настоятельно попросил не лезть в политику. Кто плохо понял, тот плохо закончил: Михаил Ходорковский и Платон Лебедев попали в тюрьму, Владимир Гусинский и Борис Березовский бежали в эмиграцию. Зато отобранные у двух последних телеканалы (НТВ и ОРТ, соответственно) органично встроились в систему государственной пропаганды и лидируют в прославлении Путина. И при этом Потанин, Тимченко, Фридман, Усманов, Абрамович и другие, кто стал сотрудничать с властью, чувствуют себя прекрасно и делают что хотят. Главное им не лезть во власть, не критиковать Путина и помогать обогащаться главе РФ с его окружением.

В Украине бизнес тоже настоятельно просят «не лезть в политику», даже специальный законопроект разработали о «деолигархизации». С самим лозунгом где-то и можно было бы согласиться. Но есть одно но! Одним из критериев попадания в «олигархи» является участие в акционерном капитале юридических лиц с активами свыше 84 млн. дол. Важно – не только мажоритарный контроль, а даже владение незначительными пакетами акций. По такой логике любого экономически активного человека можно записать в «олигархи». Особенно тех, кто имеют отношение к СМИ. А если учесть, что в списке самых богатых людей Украины есть уже сто человек, чьё состояние более 100 миллионов долларов, то есть из кого пополнять список олигархов. Например, когда власти нужны деньги. Хотя бы на выборы.

Что из этого следует? Всего лишь то, что проворовавшийся моносброд планирует реализовать свою суверенную «деолигархизацию». Это такую, в которой только они сами (на заседании СНБО) будут определять кто достоин оказаться в реестре олигархов, а кто нет. А сами «подозреваемые» о таких заседаниях даже не будут ставиться в известность. Или будут, предварительно получив предложение поделиться активами, например. И если поделятся, переведя деньги на офшорные счета или отдав доли в структурах, то их забудут внести в список.

Так и превратятся доморощенные «деолиахизаторы» в новых олигархов. Как за поребриком в олигархов превратились все друзья детства, сослуживцы и соседи по кооперативу «Озеро» кремлевского фюрера.

При чем здесь Коломойский, спросите вы? У него свой интерес, можно сказать витальный интерес. Он находится под международными санкциями, юридически преследуется США, Великобританией, Швейцарией. США могут в любой момент потребовать выдачи Коломойского. Но он близок власти и близок лично Зеленскому, поэтому его полностью устраивает такой сценарий, когда вместо решительных действий против Коломойского объявляют борьбу с широким списком крупных бизнесменов, а его если и внесут в список, то лишь для галочки.

Оттого Игорь Валериевич и «трет» на футболе с Арахамией, а его холдинг «1+1 Медиа» стал главным рупором деолигархизации. И совсем ожидаемо то, что подконтрольная олигарху группа «За майбутнє!» (в просторечии «За майбах») на согласительно совете фракций настаивает на рассмотрении законопроекта о «деолигархизации» до решения Венецианской комиссии. Потому что уже обо всем договорились. При этом, альтруизмом тут не пахнет, а сам процесс деолигархизации хотят провести по российскому сценарию. А решение Венецианской комиссии этому помешает. Вот потому торопятся манипуляторы с Банковой и их подпевалы, чтоб протянуть свой сценарий и быстро обогатиться. Все остальное их не интересует. Это уже понятно.

Джерело: блог Борислава Берези

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