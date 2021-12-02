Які можуть бути Мінські угоди, якщо Білорусь стає однією зі сторін конфлікту?

Лукашенко зробив заяву про «російський» Крим, бо в нього почали закінчуватися патрони

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Удивительна сама формулировка: Лукашенко признал Крым.

Во-первых, самого Лукашенко почти никто не признает. Во-вторых, никакого формального признания и не требуется. Нет такого, что главы государств или узурпаторы должны выпускать какие-то специальные официальные бумаги про Крым, признавая его частью России. С точки зрения международного права статус полуострова от этого не поменяется. Как и с точки зрения России, которая семь лет живет, выпуская свои собственные карты мира. Для нас важнее, что наши крупные кампании, фирмы и банки по факту не признают Крым российским. Но это отдельная тема.

А заявление Лукашенко означает, что у него просто кончаются патроны и он теперь на все согласный. Называя Крым российским, он сжигает последний мостик на Запад. Он при этом перестает быть хотя бы теоретическим посредником между Россией и Украиной. Какие теперь могут быть Минские соглашения, если Минск становится на одну из сторон конфликта? Для Украины это не очень хорошо, потому что Беларусь превращается в еще одного потенциального агрессора, и удар может вполне прийти с ее территории.

Лукашенко уже куражится и говорит, что «Украина – наша», что в случае, если эта Украина развяжет против России агрессию, то Лукашенко придет на помощь. Спасибо, конечно! Без помощи Лукашенко нам Украину, видимо, не одолеть, если она вероломно-то наскочит на нас.

Но признавая Крым, Лукашенко уже не может перед Путиным кобениться по тому вопросу. Важный козырь потерян. Осталось только грозить перекрыть газ в Европу, поддерживая таким образом второй «Северный поток» и еще сильнее грозить размещением в Беларуси ядерного оружия – это будет уже последний шаг. После этого Путину от Лукашенко ничего и не нужно больше.

К тому же Лукашенко Путину давно до смерти надоел. Мы содержим этот гнилой режим за счет российской казны, постоянно даря ему в подарок миллиарды евро без надежды на возврат. А Лукашенко в ответ гримасничает и пускается в пляс.

Идеальный для Путина сценарий состоит в том, чтобы в определенный момент просто присоединить Беларусь, как Крым. Или, как промежуточный вариант, заменить взбесившегося колхозника на кого-нибудь попроще и установить в Беларуси режим по типу Абхазии и Южной Осетии. Чтобы формально территория не наша, а фактически – в нашем полном подчинении.

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Джерело: Эхо Москвы

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