ЄС ввів санкції проти 17 білоруських чиновників та 11 організацій

Євросоюз почав роботу над шостим пакетом санкцій проти режиму Лукашенка

Посли Євросоюзу затвердили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі у зв’язку з міграційною кризою, які повинні набути чинності 2 грудня. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Посли ЄС щойно дали «зелене світло» п'ятому пакету санкцій ЄС проти Білорусі», – повідомив Джозвяк у Twitter, відзначивши, що під санкції потраплять 17 осіб та 11 організацій.

EU ambassadors have just given green light to the EU's 5th sanctions package on #Belarus. 17 people and 11 entities. to be published in the EU official journal tomorrow. Work on a sixth package has started but premature to talk numbers now. might be ready Jan/Feb. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 1, 2021

Новий санкційний пакет буде опубліковано в офіційному журналі ЄС 2 грудня, відповідно, тоді ж санкції і набудуть чинності.

Відомо, що до списку входять національний білоруський авіаперевізник «Белавіа» та туристичні компанії, які в Євросоюзі вважають причетними в організації перевезення мігрантів переважно з Близького Сходу до кордону східного флангу блоку.

Крім того, до списку додано кілька суддів та прокурорів, які, як вважається, допомагали режиму авторитарного правителя Олександра Лукашенка розправитися з протестувальниками після суперечливих виборів у серпні 2020 року.

За інформацією журналіста, ЄС також почав роботу над шостим пакетом санкцій, але поки що рано говорити про його зміст. Новий пакет обмежень може бути готовий у січні/лютому.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

Минулого тижня Євросоюз узгодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі.

Напередодні Польща запровадила заборону на відвідини кордону з Білоруссю.

Тим часом Лукашенко заговорив про повернення російської ядерної зброї в Білорусь.