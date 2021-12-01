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    ЄС ввів санкції проти 17 білоруських чиновників та 11 організацій

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    До списку санкцій входять національний білоруський авіаперевізник &laquo;Белавіа&raquo; та туристичні компанії - ЄС ввів санкції проти 17 білоруських чиновників та 11 організацій
    До списку санкцій входять національний білоруський авіаперевізник «Белавіа» та туристичні компанії
    фото: РІА Новости

    Євросоюз почав роботу над шостим пакетом санкцій проти режиму Лукашенка

    Посли Євросоюзу затвердили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі у зв’язку з міграційною кризою, які повинні набути чинності 2 грудня. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

    «Посли ЄС щойно дали «зелене світло» п'ятому пакету санкцій ЄС проти Білорусі», – повідомив Джозвяк у Twitter, відзначивши, що під санкції потраплять 17 осіб та 11 організацій.

    Новий санкційний пакет буде опубліковано в офіційному журналі ЄС 2 грудня, відповідно, тоді ж санкції і набудуть чинності.

    Відомо, що до списку входять національний білоруський авіаперевізник «Белавіа» та туристичні компанії, які в Євросоюзі вважають причетними в організації перевезення мігрантів переважно з Близького Сходу до кордону східного флангу блоку.

    Крім того, до списку додано кілька суддів та прокурорів, які, як вважається, допомагали режиму авторитарного правителя Олександра Лукашенка розправитися з протестувальниками після суперечливих виборів у серпні 2020 року.

    За інформацією журналіста, ЄС також почав роботу над шостим пакетом санкцій, але поки що рано говорити про його зміст. Новий пакет обмежень може бути готовий у січні/лютому.

    ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

    Минулого тижня Євросоюз узгодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі.

    Напередодні Польща запровадила заборону на відвідини кордону з Білоруссю.

    Тим часом Лукашенко заговорив про повернення російської ядерної зброї в Білорусь.

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    Теги: Білорусь ЄС санкції Олександр Лукашенко мігранти криза Белавіа кордон
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    ЄС ввів санкції проти 17 білоруських чиновників та 11 організацій